Impugnan planes para donar terreno en Miami para biblioteca presidencial de Donald Trump

Un activista de Miami alega que los funcionarios de un colegio universitario local violaron la ley de gobierno abierto de Florida cuando regalaron un extenso terreno en el centro de la ciudad al estado, que luego lo transfirió a la fundación para la futura biblioteca presidencial de Donald Trump.

La propiedad, de casi tres acres, está valorada en más de $67 millones, según una evaluación de 2025 realizada por el tasador de propiedades del condado de Miami-Dade. Siendo uno de los últimos lotes sin edificios en un icónico tramo de Biscayne Boulevard bordeado de palmeras, un experto en bienes raíces estimó que el terreno podría venderse por cientos de millones de dólares más.

Marvin Dunn, un activista y cronista de la historia local afroamericana, presentó una demanda el lunes en un tribunal del condado de Miami-Dade contra la Junta de Fideicomisarios de Miami Dade College, una escuela administrada por el estado que anteriormente era propietaria del terreno. Alega que la junta violó la ley de transparencia gubernamental al no proporcionar un aviso suficiente para su reunión especial el 23 de septiembre, cuando aprobó ceder el terreno, y busca anular la transferencia del terreno.

Los representantes de la escuela no habían respondido a una solicitud de comentarios hasta el martes.

Una agenda publicada antes de la reunión simplemente indicaba que la junta consideraría transferir la propiedad a un fondo estatal supervisado por el gobernador republicano Ron DeSantis y el gabinete de Florida, pero no proporcionó detalles sobre qué propiedad se estaba considerando o por qué. A diferencia de todas las demás reuniones que la junta ha celebrado este año, la reunión de las 8 de la mañana del 23 de septiembre no fue transmitida en vivo.

Ron DeSantis en conferencia. Tampa, Florida. (Chris O'Meara)

“Nadie que no estuviera ya al tanto del acuerdo habría tenido idea alguna de este ‘aviso’ sobre lo que el Consejo de Fideicomisarios del Distrito realmente planeaba hacer”, afirma la demanda.

A las 8:14 de la mañana, la oficina de prensa de DeSantis envió un correo electrónico en el que anunciaba que propondría donar el terreno para la biblioteca presidencial de Trump.

Una semana después, el gobernador y su gabinete lo hicieron oficial, lo que a efectos prácticos puso la propiedad bajo el control de la familia Trump cuando cedieron el terreno a la fundación para la biblioteca de Trump. La fundación está dirigida por tres fideicomisarios: Eric Trump, el esposo de Tiffany Trump, Michael Boulos, y el abogado del presidente, James Kiley.

Flanqueada por lujosos condominios, la propiedad tiene vistas a un parque frente al mar y está al otro lado del estadio del Heat de Miami. Miami Dade College lo había utilizado como estacionamiento para empleados, aunque hace dos décadas la propiedad fue considerada para una gran expansión del campus, según un informe de 2006 de Miami News.

