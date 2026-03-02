Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Instalan más de 200 vallas publicitarias contra ICE en ciudades de Estados Unidos

La campaña “ICE nos cuesta” fue impulsada por la asociación de derechos civiles “Mijente”

2 de marzo de 2026 - 12:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía cedida por el Comité de Apoyo Mijente donde se muestra una de las más de 200 vallas publicitarias contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) visibles desde este lunes en distintas ciudades de Estados Unidos. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Más de 200 vallas publicitarias contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) son visibles desde este lunes en distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Miami, en el marco de una campaña que critica el alto coste que sus violentos operativos tienen para los contribuyentes.

La campaña “ICE nos cuesta” fue impulsada por la asociación de derechos civiles “Mijente” y sus carteles se instalaron en 31 localidades, entre ellas Boston, Chicago, Los Ángeles o San Antonio, donde estarán durante las próximas cuatro semanas.

“Durante demasiado tiempo, nuestro gobierno ha priorizado la instalación de jaulas y la inversión de miles de millones en un aparato de control de inmigración que ha dejado a familias destrozadas y comunidades aterrorizadas”, dijo en un comunicado la cofundadora del Comité de Apoyo Mijente, Marisa Franco.

En los carteles se observan imágenes de agentes del ICE arrestando a varias personas durante los operativos migratorios o portando armas de guerra, puesto que según la organización, el gasto en material bélico para el ICE ha aumentado un 600% recientemente.

Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció.La persona fue baleada en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz.Alex Pretti fue descrito por amigos y familiares como una persona humana, preocupada por la situación de su país, y en total desacuerdo con la manera en que los agentes federales de inmigracón se conducen en la ciudad.
1 / 34 | Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. - Abbie Parr

“Tus impuestos son malgastados”, se lee en la mayoría de vallas publicitarias, que continúan: “la crueldad del ICE te cuesta $28,000 millones”. Esta cifra representa el presupuesto anual del ICE.

“Millones de estadounidenses viven al día, pero esta violenta agencia sigue operando con un cheque en blanco. Es evidente que estas decisiones no nos brindan mayor seguridad ni tienen ningún impacto en mejorar nuestra seguridad económica. Nuestras vallas publicitarias ponen de relieve estas decisiones y exigen un camino diferente”, explicó Franco.

Otros carteles comparan el gasto en material bélico para el ICE con los 17 millones de personas que podrían perder la cobertura de salud del programa Medicaid por los recortes presupuestarios del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

“A ellos les dan miles de millones para golpearnos; a nosotros, despidos y aumentos de alquiler” o “Financiar a ICE es un camino directo al fascismo”, son algunos otros de los mensajes desplegados en el marco de la campaña.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
