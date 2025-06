Iraníes arrestados en Estados Unidos tras décadas en el país

Otros iraníes también están siendo arrestados por las autoridades de inmigración después de décadas en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no dirá cuántas personas han arrestado, pero los ataques militares estadounidenses contra Irán han alimentado los temores de que haya más por venir.

“Algún nivel de vigilancia, por supuesto, tiene sentido, pero lo que parece que ha hecho ICE es básicamente dar una orden para reunir a tantos iraníes como sea posible, estén o no vinculados a alguna amenaza, y luego arrestarlos y deportarlos, lo cual es muy preocupante”, dijo Ryan Costello, director de políticas del Consejo Nacional Iraní Americano, un grupo de defensa.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios sobre el caso de Kashanian, pero ha estado promocionando arrestos de iraníes. El departamento anunció los arrestos de al menos 11 iraníes por violaciones de inmigración durante el fin de semana de los ataques con misiles de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo, sin dar más detalles, que arrestó a siete iraníes en una dirección del área de Los Ángeles que “se ha utilizado repetidamente para albergar a inmigrantes ilegales vinculados al terrorismo”.

El departamento “ha estado a toda marcha identificando y arrestando a terroristas conocidos o sospechosos y extremistas violentos que ingresaron ilegalmente a este país, ingresaron a través de los programas de libertad condicional fraudulentos de Biden o de otra manera”, dijo la portavoz Tricia McLaughlin sobre los 11 arrestos. No ofreció ninguna evidencia de vínculos terroristas o extremistas. Su comentario sobre los programas de libertad condicional se refirió a las vías legales ampliadas de entrada del presidente Joe Biden, que su sucesor, Donald Trump, cerró.

Russell Milne, el esposo de Kashanian, dijo que su esposa no es una amenaza. Su solicitud de asilo se complicó debido a “eventos en su vida temprana”, explicó. Un tribunal dictaminó que un matrimonio anterior suyo era fraudulento.

“Ella está cumpliendo con sus obligaciones”, dijo Milne. “Tiene edad de jubilación. Ella no es una amenaza. ¿Quién recoge a una abuela?”

Si bien los iraníes han estado cruzando la frontera ilegalmente durante años, especialmente desde 2021, han enfrentado poco riesgo de ser deportados a sus países de origen debido a las relaciones diplomáticas interrumpidas con Estados Unidos. Eso parece que ya no es el caso.

La administración de Donald Trump ha deportado a cientos de personas, incluidos iraníes, a países que no son los suyos en un intento de eludir los obstáculos diplomáticos con los gobiernos que no aceptarán a su gente de vuelta. Durante el segundo mandato de Donald Trump, países como El Salvador, Costa Rica y Panamá han acogido a no ciudadanos de Estados Unidos.