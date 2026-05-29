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Jetblue en espera de aprobación para operar vuelo directo entre Estados Unidos y Venezuela

La aerolínea planea comenzar a operar antes de fin de año, y se espera que los boletos salgan a la venta en los próximos meses

29 de mayo de 2026 - 8:14 PM

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La nueva ruta conectará Caracas con Fort Lauderdale, la ciudad principal de JetBlue y puerta de entrada clave al Caribe y América Latina (Gene J. Puskar)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- La aerolínea de bajo costo estadounidense JetBlue anunció este jueves su intención de lanzar vuelos directos entre Fort Lauderdale, Florida y el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar en Maiquetía, Venezuela a la espera de la autorización gubernamental para operar en el país sudamericano.

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La aerolínea planea comenzar a operar antes de fin de año, y se espera que los boletos salgan a la venta en los próximos meses, de acuerdo con un comunicado oficial.

La nueva ruta conectará Caracas con Fort Lauderdale, la ciudad principal de JetBlue y puerta de entrada clave al Caribe y América Latina, donde la aerolínea ofrece a sus clientes una extensa red de destinos en toda la región.

El servicio será operado con aviones Airbus A320, modelo que tiene capacidad para transportar hasta 180 pasajeros, detalló la empresa.

Actualmente, los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela se han reactivado de forma limitada tras años de suspensión.

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“Es un verdadero hito”: abrirá este año 2024 en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

La principal conexión es operada por American Airlines a través de su filial regional Envoy Air, con rutas entre Miami y Caracas, marcando el regreso de la aerolínea como el principal operador estadounidense en el país sudamericano

Los vuelos directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 por decisión de las autoridades estadounidenses en medio de tensiones políticas y preocupaciones de seguridad.

La interrupción se mantuvo por casi siete años hasta que en 2026 el Departamento de Transporte de Estados Unidos autorizó el restablecimiento gradual de las operaciones.

American Airlines fue la primera en reanudar el servicio con vuelos entre Miami y Caracas a finales de abril de 2026, marcando el reinicio formal de la conectividad aérea directa entre ambos países.

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