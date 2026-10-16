Joven de 16 años fue el autor de masacre en escuela de Oregon

Un joven de 16 años abrió fuego el jueves en una escuela primaria de Bend, Oregon, causando la muerte de tres niños y un maestro, antes de ser abatido por una persona presente en el lugar que lo persiguió hasta el interior del centro educativo, según informó el jefe de policía de la ciudad.

Los tres niños fallecidos tenían 5, 8 y 11 años. Otro menor, de 7 años, y un maestro, de 54, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital en estado crítico, indicaron las autoridades.

La policía señaló que, por el momento, se desconoce si el atacante —residente de Bend— conocía a alguien en la escuela o si había sido alumno de la misma.

El hombre que detuvo al atacante tiene dos hijas en la escuela. La madre del hombre que abatió al atacante en la escuela de Bend, Oregon, ha confirmado su identidad. Kenda Freeman explicó que Kyle Giamanco ha residido toda su vida en Bend y es padre de dos niñas que asisten a la escuela primaria Silver Rail.

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“Él no busca reconocimiento; al contrario, desea expresar su gratitud a los equipos de emergencia, al personal escolar y a la comunidad por la enorme muestra de cariño y apoyo”, declaró, leyendo un comunicado ante los periodistas frente a la residencia de su hijo, cerca de la escuela.

Freeman añadió que la familia solicita privacidad “durante este momento tan difícil” y que no concederán entrevistas.

El presidente Donald Trump informó a los periodistas en la Casa Blanca que había sido notificado sobre el tiroteo y elogió la actuación de un “gran héroe” que, según sus palabras, “se encargó de la situación”.

“Es algo terrible, pero gracias a Dios por ese hombre que tenía un arma y sabía cómo usarla”, dijo Trump, añadiendo que, de no haber sido así, la tragedia probablemente habría sido mucho peor.

El atacante utilizó un arma comprada por su madre

El sospechoso, de 16 años —identificado únicamente como residente de Bend—, fue hallado sin vida dentro de la escuela minutos después de que se recibieron las primeras llamadas de auxilio, informó el jefe de policía Mike Krantz.

Según las autoridades, el joven logró entrar al centro educativo disparando contra puertas que estaban cerradas con llave. El atacante utilizó una escopeta de acción de bombeo que fue comprada por su madre, según un funcionario de las fuerzas del orden informado sobre el tiroteo. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado para discutir públicamente la investigación.

Según la ley de Oregon, un menor puede poseer una escopeta si se la proporciona uno de sus padres o cualquier otra persona con el consentimiento de estos.

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La policía indicó que desconoce si el atacante conocía a alguien en la escuela o si había asistido a ella.

La hija de Brooke Olsen es alumna de kínder en la escuela primaria Silver Rail.

“Me parece milagroso que alguien estuviera allí, incluso antes de que llegaran las fuerzas del orden, para evitar que ocurriera una tragedia mayor”, dijo Olsen el viernes, entre lágrimas. “Me siento muy agradecida”.

Las autoridades ofrecerán una actualización sobre el tiroteo

Los funcionarios tienen previsto celebrar una conferencia de prensa este viernes en la tarde en el Tribunal Municipal de Bend, para ampliar sobre el tiroteo ocurrido en la escuela primaria Silver Rail. Informaron que darán a conocer los últimos detalles y compartirán recursos disponibles para los miembros de la comunidad.