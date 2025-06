Juez de Tennessee escuchará argumentos sobre la liberación de Kilmar Abrego García de la detención preventiva

En una moción en la que se pide a la jueza magistrada de Estados Unidos, Barbara Holmes, que ordene la detención de Abrego García, el fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, lo describió como un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga. Los abogados de Abrego García no están de acuerdo. Señalan que ya fue detenido erróneamente en una notoria prisión salvadoreña gracias a un error del gobierno, y argumentan que el debido proceso y la ‘justicia básica’ exigen que se le ponga en libertad.

La moción para la detención preventiva acusa a Abrego García de traficar personas, drogas y armas de fuego y de abusar de las mujeres que transportaba, entre otras acusaciones. Afirma que el tráfico de personas era el trabajo real de Abrego García, no la construcción. Incluso lo acusa de participar en un asesinato en El Salvador. Sin embargo, ninguna de esas acusaciones forma parte de los cargos en su contra, y en la comparecencia inicial de Abrego Garcíael 6 de junio, la jueza Holmes advirtió a los fiscales que no puede detener a alguien basándose únicamente en acusaciones.

En una presentación judicial del miércoles, los defensores públicos de Abrego García argumentaron que el gobierno ni siquiera tiene derecho a una audiencia de detención, y mucho menos a la detención real, porque los cargos contra su cliente no son lo suficientemente graves.

Aunque la pena máxima por el contrabando de una persona es de 10 años, y Abrego García está acusado de transportar a cientos de personas durante casi una década, sus abogados defensores señalan que no hay una pena mínima. La sentencia promedio por tráfico de personas en 2024 fue de solo 15 meses, según documentos judiciales.

El profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, César Cuauhtémoc García Hernández, dijo que no le sorprendería que el juez liberara a Abrego García porque es demasiado conocido para representar un riesgo de fuga.

‘Esta es una situación inusual en el sentido de que la mayoría de los acusados penales no son nombres familiares en la Oficina Oval’, dijo García Hernández. ‘Espero que la gente de la administración Trump lo haya pensado bien’.

La decisión de acusar penalmente a Abrego García provocó la renuncia de Ben Schrader, quien era jefe de la división criminal en la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee. Publicó sobre su partida en las redes sociales el día de la acusación, escribiendo: ‘Ha sido un privilegio increíble servir como fiscal en el Departamento de Justicia, donde la única descripción de trabajo que he conocido es hacer lo correcto, de la manera correcta, por las razones correctas’.

No abordó directamente la acusación y se negó a comentar cuando fue contactado por The Associated Press. Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto de personal confirmó la conexión.