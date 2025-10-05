Jueza bloquea temporalmente despliegue de tropas federales en Portland

Portland, Oregon— Una jueza federal de Oregon bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland por parte de la administración del presidente Donald Trump, tras dictar sentencia el sábado en una demanda interpuesta por el estado y la ciudad.

La jueza federal de distrito Karin Immergut emitió la orden a la espera de los argumentos adicionales de la demanda. Immergut afirmó que las protestas relativamente pequeñas que ha presenciado la ciudad no justifican el uso de fuerzas federales y que permitir el despliegue podría perjudicar la soberanía estatal de Oregón.

“Este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a la extralimitación del gobierno, especialmente en forma de intrusión militar en los asuntos civiles”, escribió Immergut. Más tarde, añadió: “Esta tradición histórica se resume en una simple proposición: esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”.

Federal agents line a driveway as people protest outside a U.S. Immigration and Customs Enforcement facility in Portland, Oregon, Friday, Oct. 3, 2025. (AP Photo/Amanda Loman) (Amanda Loman)

Funcionarios estatales y municipales presentaron una demanda para detener el despliegue la semana pasada, un día después de que la administración Trump anunciara que 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregon serían federalizados para proteger edificios federales. El presidente calificó la ciudad de “devastada por la guerra”. Funcionarios de Oregón afirmaron que esa caracterización era absurda. El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad ha sido escenario de protestas nocturnas que solían congregar a unas dos docenas de personas en las últimas semanas, antes del anuncio del despliegue.

En general, el presidente tiene “un alto grado de deferencia” para federalizar a las tropas de la Guardia Nacional en situaciones en las que las fuerzas del orden regulares no pueden hacer cumplir las leyes de Estados Unidos, afirmó el juez, pero ese no ha sido el caso en Portland.

Los demandantes pudieron demostrar que las manifestaciones en el edificio de inmigración no fueron significativamente violentas ni disruptivas antes de la orden del presidente, escribió el juez, y “en general, las protestas fueron pequeñas y sin incidentes”.

“La determinación del presidente simplemente no se ajustó a los hechos”, escribió Immergut.

Tras el fallo, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró: “El presidente Trump ejerció su autoridad legítima para proteger los activos y al personal federal en Portland tras los violentos disturbios y ataques a las fuerzas del orden; esperamos ser reivindicados por un tribunal superior”.

A Department of Homeland Security officer stands off against a demonstrator outside a U.S. Immigration and Customs Enforcement facility on Saturday, Oct. 4, 2025, in Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane) (Jenny Kane)

Trump ha desplegado o amenazado con desplegar tropas en varias ciudades estadounidenses, especialmente en ciudades lideradas por demócratas, como Los Ángeles, Washington, Chicago y Memphis. El martes, al hablar ante líderes militares estadounidenses en Virginia, propuso utilizar las ciudades como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas.

El mes pasado, un juez federal dictaminó que el despliegue de unos 4,700 soldados de la Guardia Nacional e infantes de marina en Los Ángeles este año por parte del presidente era ilegal, pero permitió que los 300 que permanecen en la ciudad se quedaran siempre que no hicieran cumplir las leyes civiles. La administración Trump apeló, y un panel de apelaciones ha suspendido el bloqueo del tribunal inferior mientras avanza el proceso.

Las protestas en Portland se han limitado a una sola manzana en una ciudad que abarca aproximadamente 145 millas cuadradas y tiene unos 636,000 habitantes.

Las protestas aumentaron ligeramente tras el anuncio del despliegue de la guardia el 28 de septiembre. La Oficina de Policía de Portland, que ha declarado no participar en la aplicación de las leyes de inmigración y que solo interviene en las protestas si hay vandalismo o actividad delictiva, arrestó a dos personas por cargos de agresión. Una marcha pacífica celebrada ese mismo día atrajo a miles de personas al centro y no se produjeron arrestos, según informó la policía.

El sábado, antes de que se publicara el fallo, aproximadamente 400 personas marcharon hacia las instalaciones del ICE. Entre la multitud había personas de todas las edades y razas, familias con niños y personas mayores que usaban andadores. Los agentes federales respondieron con municiones químicas para el control de multitudes, incluyendo botes de gas lacrimógeno y armas menos letales que lanzaban balas de pimienta. Al menos seis personas fueron arrestadas cuando los manifestantes llegaron a las instalaciones del ICE.

Trump envió agentes federales a Portland a pesar de las objeciones de los líderes locales y estatales en 2020, durante las prolongadas protestas por la justicia racial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. El gobierno envió a cientos de agentes con el propósito declarado de proteger el juzgado y otras propiedades federales del vandalismo.

Demonstrators standoff against Immigration and Customs Enforcement agents outside an ICE facility on Saturday, Oct. 4, 2025, in Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane) (Jenny Kane)

Este despliegue generó antagonismo entre los manifestantes y provocó enfrentamientos nocturnos. Los agentes federales dispararon balas de goma y utilizaron gas lacrimógeno.

Videos virales captaron a agentes federales arrestando a personas y obligándolas a subir a vehículos sin identificación. Un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional concluyó que, si bien el gobierno federal tenía la autoridad legal para desplegar a los agentes, muchos de ellos carecían de la capacitación y el equipo necesarios para la misión.