Kristi Noem dice que todo el muro de la frontera sur de Estados Unidos será pintado de negro

Washington - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el martes que toda la pared fronteriza a lo largo de la frontera sur con México será pintada de negro para hacerla más caliente y disuadir la inmigración ilegal, y le dio crédito al presidente Donald Trump por la idea.

Noem habló durante una visita a una porción de la pared en Nuevo México, donde también tomó un rodillo para ayudar con la pintura.

Ella promocionó la altura de la pared, así como la profundidad como formas de disuadir a las personas que buscan pasar por encima o por debajo de las paredes. Y luego Noem dijo que Seguridad Nacional iba a probar pintura negra para hacer que el metal sea más caliente.

“Eso es específicamente a petición del presidente, quien entiende que en las altas temperaturas aquí abajo, cuando algo está pintado de negro, se calienta aún más y hará que sea aún más difícil para las personas escalar. Así que vamos a pintar toda la pared fronteriza sur de negro para asegurarnos de que animamos a las personas a no entrar ilegalmente en nuestro país", dijo Noem.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Mike Banks, quien asistió al evento con Noem, dijo que la pintura también ayudaría a prevenir el óxido.

Durante el primer mandato de Trump, la construcción de la pared fue un enfoque central de su política de inmigración de línea dura. Durante su segundo mandato, su agenda de deportación masiva con arrestos en el interior del país ha sido el enfoque principal, pero Seguridad Nacional recibirá alrededor de $46,000 millones para completar la pared como parte de la nueva financiación aprobada por el Congreso este verano.

Noem dijo que han estado construyendo alrededor de media milla de barrera cada día.

“La pared fronteriza se verá muy diferente según la topografía y la geografía de donde se construya”, dijo.

Ella dijo que además de barreras como la que visitó el martes, el departamento también está trabajando en “infraestructura acuática”. Largas secciones de la frontera de aproximadamente 3,218.69 kilómetros entre Estados Unidos y México se encuentran a lo largo del Río Grande en Texas.

La administración de Trump está avanzando con la finalización de la pared al mismo tiempo que el número de personas que cruzan la frontera ilegalmente se ha desplomado.