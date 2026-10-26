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La administración de Donald Trump intenta procesar por tercera vez al exdirector del FBI James Comey

La acusación consta de dos cargos por a una supuesta divulgación de información al diario The New York Times

26 de octubre de 2026 - 6:54 PM

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Comey ha solicitado que se desestime el caso al argumentar que los hechos ya fueron investigados en dos ocasiones anteriores sin que se presentaran cargos en su contra. (Andrew Harnik)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intentado por tercera vez presentar cargos penales contra el exdirector del FBI James Comey, a quien acusa de compartir información de defensa nacional con un periodista en 2016, según un documento de acusación presentado ante un tribunal federal de Washington.

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La acusación, divulgada por medios locales en redes sociales, consta de dos cargos y se refiere a una supuesta divulgación de información al diario The New York Times.

Comey ha solicitado que se desestime el caso al argumentar que los hechos ya fueron investigados en dos ocasiones anteriores sin que se presentaran cargos en su contra.

Este se trata del tercer caso penal que el Departamento de Justicia presenta contra el exfiscal, crítico del presidente Donald Trump desde el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca en 2025.

En septiembre de 2025, fue imputado por presuntas declaraciones falsas al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo, en relación con la investigación sobre los posibles vínculos entre la campaña electoral de Trump de 2016 y Rusia.

Ese proceso fue desestimado en noviembre de 2025 por un tribunal federal, que concluyó que la fiscal federal designada para dirigirlo había sido nombrada ilegalmente. La misma decisión afectó a la causa contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también procesada por el Departamento de Justicia.

En abril de 2026, un gran jurado de Carolina del Norte imputó nuevamente a Comey, esta vez por dos cargos relacionados con una publicación en Instagram en la que aparecía una formación de conchas marinas con la cifra “8647”.

Los seguidores de Trump, quien es el presidente estadounidense número 45 y 47, interpretaron la imagen como una amenaza contra el presidente, aunque Comey acompañó la fotografía con un mensaje sobre su paseo por la playa. El número 86, en jerga, puede significar “eliminar” o “deshacerse de” alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

Comey, que dirigió el FBI entre 2013 y 2017, fue despedido por Trump durante su primer mandato, mientras encabezaba la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Desde entonces, se ha convertido en uno de los críticos del mandatario y ha advertido públicamente de que el Gobierno volvería a intentar procesarlo.

Tags
James ComeyDonald TrumpDepartamento de Justicia de Estados UnidosFBI
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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