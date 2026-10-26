Directora de Recursos Humanos del Senado enfrenta querella ante la Oficina de Ética Gubernamental

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó este lunes que mantendrá en su puesto a Damaris Rivera Silva, directora de la Oficina de Recursos Humanos de esa cámara legislativa, pese a que enfrenta una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

En sus declaraciones, Rivera Schatz comentó que las alegadas violaciones éticas -que le imputan a Rivera Silva- ocurrieron mientras esta era empleada de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST).

“Se me ha informado que contra la actual directora de Recursos Humanos del Senado se presentó una querella ética por eventos que ocurrieron cuando, en el pasado, ella trabajaba en la Comisión para la Seguridad en el Tránsito”, explicó.

Rivera Schatz habría consultado el caso con el director de la OEG, Luis Pérez Vargas para que le indicara si procedía alguna medida cautelar de suspensión o separación del cargo mientras se atiende la querella.

PUBLICIDAD

“Me explicó que no tiene que suspenderse o separarse del cargo mientras se ventila la querella. Si del proceso surgiera alguna violación a la ley o delito, se procederá inmediatamente con las acciones que ameriten para salvaguardar el servicio público”, dijo el líder senatorial.

De acuerdo al líder senatorial, la empleada del Senado contestó la querella y “refuta totalmente las alegaciones”.

Según la querella, Rivera Silva ocupó el puesto de Oficial de Coordinación de Programas y Servicios de la CST desde el 1 de enero de 2023 hasta el 4 de agosto de 2025. En ese periodo, además, era estudiante de derecho en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

La denuncia alega que la funcionaria adujo a enfermedad “falsamente” y presentó un certificado médico “falsificado” ante la CST para ausentarse durante el periodo del 27 de mayo de 2025 hasta el 23 de junio de 2025.

“Dicho periodo de tiempo incluía parte de las fechas durante las cuales la querellada estuvo en su viaje de estudio. La querellada, mientras alegó sentirse enferma e incapacitada para desempeñar sus funciones en la CST y permaneció ausente de su empleo, en realidad se encontraba fuera de Puerto Rico participando de un viaje de estudios organizado por la Escuela de Derecho de la PUCPR, el cual se llevó a cabo en España desde el 18 de mayo de 2025 hasta el 21 de junio de 2025″, detalla el escrito.

De acuerdo al documento, la querellante se ausentó, bajo la excusa de estar enferma, durante casi un mes sin ser penalizada por la CST y logró cobrar algunos días bajo la licencia de enfermedad.

PUBLICIDAD

“La querellada cobró $383.55 por las 15 horas que fueron adjudicadas a su licencia de enfermedad. Con las actuaciones, la querellada incumplió con los deberes impuestos por las leyes, normas y reglamentos aplicables a los empleados de la CST”, agrega.

El reclamo -en el que se solicitan multas contra la funcionaria y la restitución de los $383.55- fue sometido ante la OEG el pasado 14 de octubre de 2026.