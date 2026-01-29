Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La esperanza de vida en Estados Unidos alcanzó su máximo histórico en 2024, según los CDC

El organismo federal aseguró que esto se debió a varios factores, entre ellos la disipación de la pandemia de COVID-19

29 de enero de 2026 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - La gente se silueta contra el cielo al atardecer mientras corren en Shawnee Mission Park, 26 de septiembre 2024, en Shawnee, Kan. (AP Photo/Charlie Riedel, File) (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - La esperanza de vida en Estados Unidos aumentó a 79 años en 2024, la marca más alta en la historia del país.

RELACIONADAS

Es el resultado no sólo de la disipación de la pandemia de COVID-19, sino también de la disminución de las tasas de mortalidad de todas las principales causas de muerte en el país, incluidas las cardiopatías, el cáncer y las sobredosis de drogas.

Además, las estadísticas preliminares sugieren una mejora continua en 2025.

“En general, son buenas noticias”, afirma Robert Anderson, del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que publicaron los datos de 2024 el jueves.

La esperanza de vida, una medida fundamental de la salud de una población, es una estimación del número medio de años que un bebé nacido en un año determinado puede esperar vivir, dadas las tasas de mortalidad de ese momento.

Durante décadas, la esperanza de vida en Estados Unidos aumentó al menos un poco cada año, gracias a los avances médicos y las medidas de salud pública. Alcanzó su punto máximo en 2014, justo por debajo de los 79 años.

Se mantuvo relativamente estable durante varios años antes de caer en picado cuando la pandemia de COVID-19 mató a más de 1.2 millones de estadounidenses. En 2021, la esperanza de vida cayó a algo menos de 76 años y medio. Desde entonces se ha recuperado.

Los datos reflejan no sólo un giro completo con respecto a la pandemia, sino también una mejora duradera de la epidemia de sobredosis de drogas, afirmó Andrew Stokes, investigador de la Universidad de Boston.

La mala noticia es que Estados Unidos sigue estando por debajo de docenas de otros países, señaló Stokes.

“Queda mucho por hacer”, dijo.

En 2024 murieron alrededor de 3,07 millones de residentes en Estados Unidos, unos 18,000 menos que el año anterior. Las tasas de mortalidad disminuyeron en todos los grupos raciales y étnicos, y tanto en hombres como en mujeres.

Las cardiopatías siguieron siendo la principal causa de muerte en el país, pero la tasa de mortalidad por esta causa descendió en torno al 3% por segundo año consecutivo. Según la doctora Sadiya Khan, que trata y estudia las cardiopatías en la Universidad Northwestern, es probable que influya una combinación de factores, como los avances en los tratamientos médicos y el control del peso.

Las muertes por lesiones no intencionadas -categoría que incluye las sobredosis de drogas- son las que más han disminuido, con un descenso de más del 14% en 2024. El COVID-19, que hace solo unos años era la tercera causa de muerte del país, en 2024 abandonó el top 10.

La caída de COVID-19 supuso que el suicidio pasara a estar entre los 10 primeros, a pesar de que los suicidios en 2024 disminuyeron. Los homicidios también descendieron ese año, según el informe de esta semana.

Las estadísticas de defunciones para 2025 no han finalizado, pero los datos preliminares sugieren que se han registrado alrededor de 3.05 millones de muertes. Esa cifra puede aumentar a medida que se redondeen y analicen más certificados de defunción, pero Anderson dijo que espera que el año pasado termine al menos con una ligera mejora respecto a 2024.

Tags
Breaking NewsCentros de Control y Prevención de EnfermedadesEstados UnidosNueva York
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: