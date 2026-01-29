La esperanza de vida en Estados Unidos alcanzó su máximo histórico en 2024, según los CDC

Nueva York - La esperanza de vida en Estados Unidos aumentó a 79 años en 2024, la marca más alta en la historia del país.

Es el resultado no sólo de la disipación de la pandemia de COVID-19, sino también de la disminución de las tasas de mortalidad de todas las principales causas de muerte en el país, incluidas las cardiopatías, el cáncer y las sobredosis de drogas.

Además, las estadísticas preliminares sugieren una mejora continua en 2025.

“En general, son buenas noticias”, afirma Robert Anderson, del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que publicaron los datos de 2024 el jueves.

La esperanza de vida, una medida fundamental de la salud de una población, es una estimación del número medio de años que un bebé nacido en un año determinado puede esperar vivir, dadas las tasas de mortalidad de ese momento.

PUBLICIDAD

Durante décadas, la esperanza de vida en Estados Unidos aumentó al menos un poco cada año, gracias a los avances médicos y las medidas de salud pública. Alcanzó su punto máximo en 2014, justo por debajo de los 79 años.

Se mantuvo relativamente estable durante varios años antes de caer en picado cuando la pandemia de COVID-19 mató a más de 1.2 millones de estadounidenses. En 2021, la esperanza de vida cayó a algo menos de 76 años y medio. Desde entonces se ha recuperado.

Los datos reflejan no sólo un giro completo con respecto a la pandemia, sino también una mejora duradera de la epidemia de sobredosis de drogas, afirmó Andrew Stokes, investigador de la Universidad de Boston.

La mala noticia es que Estados Unidos sigue estando por debajo de docenas de otros países, señaló Stokes.

“Queda mucho por hacer”, dijo.

En 2024 murieron alrededor de 3,07 millones de residentes en Estados Unidos, unos 18,000 menos que el año anterior. Las tasas de mortalidad disminuyeron en todos los grupos raciales y étnicos, y tanto en hombres como en mujeres.

Las cardiopatías siguieron siendo la principal causa de muerte en el país, pero la tasa de mortalidad por esta causa descendió en torno al 3% por segundo año consecutivo. Según la doctora Sadiya Khan, que trata y estudia las cardiopatías en la Universidad Northwestern, es probable que influya una combinación de factores, como los avances en los tratamientos médicos y el control del peso.

Las muertes por lesiones no intencionadas -categoría que incluye las sobredosis de drogas- son las que más han disminuido, con un descenso de más del 14% en 2024. El COVID-19, que hace solo unos años era la tercera causa de muerte del país, en 2024 abandonó el top 10.

PUBLICIDAD

La caída de COVID-19 supuso que el suicidio pasara a estar entre los 10 primeros, a pesar de que los suicidios en 2024 disminuyeron. Los homicidios también descendieron ese año, según el informe de esta semana.