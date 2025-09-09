La Policía de Nueva Orleans detiene a la madre de un niño que murió atacado por un caimán

La Policía de Nueva Orleans detuvo a la madre de un niño de 12 años que murió en agosto tras ser atacado por un caimán, y la acusó de homicidio negligente y crueldad de segundo grado hacia menores, un caso que ha destapado un largo historial de denuncias de negligencia y abuso familiar.

La mujer, identificada como Hilda Vásquez, de 34 años, fue arrestada el domingo, cerca de dos semanas después de que el cuerpo de su hijo Bryan apareciera en una laguna cercana a la vivienda familiar, informó la Policía en una rueda de prensa.

El caso ha generado conmoción en el estado de Luisiana, no solo por la brutalidad del ataque, que el forense atribuyó a un “traumatismo contundente con mordeduras de caimán” y ahogamiento, sino también porque el subcomisario de la Policía de Nueva Orleans, Nicholas Gernon, confirmó que existía “un patrón de negligencia y abuso durante los 12 años de Bryan”.

Amigos y vecinos se reúnen cerca del lugar donde Bryan Vásquez, de 12 años, fue encontrado muerto en un canal el martes 26 de agosto de 2025, en el este de Nueva Orleans. (Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP) (Chris Granger)

Además, documentos judiciales revelaron que cuando el menor tenía apenas tres meses fue hospitalizado con fracturas y lesiones graves, lo que derivó en una primera condena contra su madre por crueldad a un menor en 2013.

Pese a ello, los servicios sociales devolvieron posteriormente al niño a la custodia de Vásquez.

El menor padecía un trastorno del neurodesarrollo que le impedía hablar y comprender idiomas, por lo que “no entendía ni inglés ni español”, según precisó la Policía Estatal de Luisiana en un comunicado, cuando desapareció en agosto.

Horas después de su ausencia, tras una búsqueda prolongada y en la que participó la organización United Cajun Navy con drones de tecnología térmica, se hallaron los restos de Bryan en una zona pantanosa.

Amigos, vecinos y voluntarios se reúnen cerca de donde Bryan Vásquez, de 12 años, fue encontrado muerto en un canal, en la parte trasera del centro, el martes 26 de agosto de 2025, en el este de Nueva Orleans. (Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP) (Chris Granger)

El Departamento de Policía de Nueva Orleans ha subrayado que se trata de “una investigación activa y sensible” y ha abierto además un expediente interno para determinar por qué los agentes tardaron cinco horas en responder a la alerta de desaparición del menor”.

La jueza que atendió su primera comparecencia ordenó que, mientras dure el proceso, la acusada no pueda acercarse a sus tres hijos menores, entre ellos un recién nacido.