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Los abogados del acusado por el homicidio de Charlie Kirk quieren que el juicio se celebre en 2029

De ser declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte

24 de octubre de 2026 - 9:02 PM

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ARCHIVO - Una foto de Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de Turning Point USA, durante la vigilia que organizó el 11 de septiembre de 2025 en Orem, Utah. (Foto AP/Lindsey Wasson, archivo) (Lindsey Wasson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los abogados defensores del hombre de Utah acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk afirmaron que necesitan varios años para preparar su caso y sugirieron fijar la fecha del juicio para 2029.

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Un abogado de la viuda de Kirk, Erika Kirk, calificó la propuesta de “absurda” y acusó al acusado, Tyler Robinson, de intentar dilatar el proceso.

Se esperaba que el juez del Tribunal de Distrito de Utah, Tony Graf, fijara la fecha del juicio durante una audiencia celebrada el viernes. Sin embargo, no se estableció ninguna fecha y Graf programó la próxima audiencia para el 9 de noviembre.

Robinson se ha declarado inocente del cargo de asesinato agravado por la muerte de Kirk, ocurrida el año pasado mientras el activista, de 31 años, se dirigía a varios miles de personas en la Universidad de Utah Valley. El acusado se entregó a las autoridades un día después del tiroteo, y sus abogados no han presentado teorías alternativas sobre la muerte de Kirk.

De ser declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte.

Kirk ayudó a movilizar a los votantes jóvenes en torno al presidente Donald Trump durante las elecciones de 2024. Trump se pronunció sobre el caso en una publicación en redes sociales antes de la audiencia del viernes, señalando que el juicio debería celebrarse “en el plazo de un mes”. Trump criticó a Graf —un exfiscal nombrado juez el año pasado— por “tardar una eternidad en hacer preguntas cuyas respuestas todo el mundo ya conoce”.

Los fiscales del condado de Utah sostienen que el acusado, de 23 años, eligió a Kirk como objetivo debido a sus convicciones políticas. Afirman que en una bala hallada en el rifle utilizado para matar a Kirk estaba grabada la frase: “¡Oye, fascista! ¡Atrapa esto!”, y que Robinson escribió en un mensaje de texto sobre Kirk: “Ya tuve suficiente de su odio. Hay odios con los que no se puede negociar”.

La fiscalía estima que el juicio durará 17 semanas y que estarían listos para octubre de 2027. No obstante, para evitar que el proceso coincida con las festividades de Acción de Gracias y Navidad, propusieron que el juicio comience en enero de 2028.

El abogado de Erika Kirk señaló que el juicio debería comenzar el próximo mes de octubre. Prolongar el proceso durante años vulneraría los derechos de la viuda a un juicio rápido, conforme a la legislación de Utah que protege a las víctimas, afirmó el abogado Jeffrey Neiman.

“Según el calendario propuesto por los acusados, los dos hijos del Sr. Kirk —que tenían uno y tres años cuando él fue asesinado— tendrán seis y ocho años para cuando concluya el juicio”, escribió Neiman en un documento judicial. «Se enfrentarán a la incertidumbre de este proceso penal durante más tiempo del que llegaron a tener a su padre en sus vidas».

Los abogados de Robinson señalaron en documentos judiciales presentados esta semana que deben examinar decenas de miles de archivos entregados por la fiscalía. Tienen previsto llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la vida de Robinson, en busca de factores atenuantes que pudieran influir en su sentencia en caso de ser declarado culpable, además de dedicar “una cantidad considerable de tiempo” a cuestiones como la selección del jurado.

Esta historia fue traducida con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial y fue verificada por un editor previo a su publicación.

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Charlie KirkJuicios
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