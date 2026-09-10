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Casa Blanca recuerda a Charlie Kirk a un año de su asesinato

Fue uno de los principales promotores del movimiento MAGA de Donald Trump y una figura clave en su campaña electoral de 2024

10 de septiembre de 2026 - 1:19 PM

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Turning Point USA, la organización creada por el activista y dirigida ahora por su viuda Erika Kirk, tiene previsto celebrar este jueves un acto conmemorativo para marcar el primer aniversario de la muerte de su fundador. (Ross D. Franklin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- La Casa Blanca publicó este jueves un emotivo tributo al “campeón de la libertad”, Charlie Kirk, a un año del asesinato del activista ultraconservador.

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“Hace un año, perdimos trágicamente a un patriota intrépido. Un campeón de la libertad y de nuestro país”, indicó en X la cuenta oficial de la Casa Blanca.

El mensaje está acompañado de un video en el que se muestra la camiseta blanca con la palabra “Freedom” (Libertad) que vestía Kirk al ser asesinado durante uno de sus eventos, y sobre la que se proyectan imágenes del polémico joven, entre los principales promotores de las políticas del presidente Donald Trump.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

“Charlie Kirk cambió el curso de la historia estadounidense. Su coraje, convicción y amor por la patria nunca serán olvidados”, agregó la Casa Blanca, que incluyó en la publicación grabaciones de los últimos momentos del activista antes de ser asesinado mientras hablaba ante una multitud en la Utah Valley University, el 10 de septiembre de 2025.

Turning Point USA, la organización creada por el activista y dirigida ahora por su viuda Erika Kirk, tiene previsto celebrar este jueves un acto conmemorativo para marcar el primer aniversario de la muerte de su fundador.

La organización señaló que el evento “Freedom Built to Last” (Libertad construida para perdurar) busca honrar a Kirk como “hombre de fe, esposo, padre y defensor de la libertad de expresión” y reflexionar sobre su legado duradero.

Kirk fue uno de los principales promotores del movimiento MAGA o “Make America Great Again” (Hagamos Grande a Estados Unidos Otra Vez) de Donald Trump y una figura clave en la campaña electoral de 2024, además de haber ayudado a colocar personas en puestos de gobierno durante la estructuración del segundo mandato del republicano.

La Plaza de la Democracia en el Capitolio se convirtió este domingo en un centro de adoración desde el cual decenas de personas recordaron la vida y misión del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, asesinado de un disparo, hace alrededor de un mes, en un acto público en Utah.“Él era mi ejemplo a seguir por la forma en que llevaba el mensaje, que era sentarse a hablar con universitarios y con otras personas que llegaban a debatirle. Ver que lo hayan asesinado y que mucha gente se burlara de esa manera, ante su muerte, encendió un ardor en mí de que no podía quedarme callada”, indicó Coral Maysonet Navarro.Mientras, Carol Navarro, madre de Coral, destacó que Kirk “llevaba la voz del Señor de manera diferente” a los jóvenes y los confrontaba con la palabra. “Esa sabiduría, la llevaba a palabras sencillas para que ellos entendieran y redimieran su camino”, señaló.
1 / 11 | Con pancartas, camisas y mensajes: así recordaron a Charlie Kirk frente al Capitolio. La Plaza de la Democracia en el Capitolio se convirtió este domingo en un centro de adoración desde el cual decenas de personas recordaron la vida y misión del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, asesinado de un disparo, hace alrededor de un mes, en un acto público en Utah. - alexis.cedeno

Trump le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma y su Administración tomó represalias contra quienes cuestionaron a Kirk por sus controvertidas declaraciones e incluso llegó a revocar visas a varios extranjeros que celebraron su fallecimiento.

Tyler Robinson, el acusado de disparar al activista, enfrenta cargos de homicidio agravado, entre otros delitos, y su proceso judicial aún se encuentra en su etapa preliminar.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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