Madre de bebé abandonada en estación del tren en Manhattan es acusada de poner en peligro a la menor

Nueva York - La madre de una niña recién nacida que fue abandonada en una concurrida estación del metro de Manhattan con el cordón umbilical aún adherido fue arrestada el miércoles temprano, informó la policía de la ciudad.

La mujer de Queens, de 30 años, fue puesta bajo custodia poco antes de las 3:00 a.m. y acusada de abandonar y poner en peligro a una menor. Se esperaba que compareciera ante el tribunal más tarde el miércoles.

El bebé fue abandonado el lunes en un pasillo de la estación de metro 34th Street-Penn Station durante la hora pico de la mañana, que suele estar abarrotada. La parada de metro está conectada al complejo más amplio de Penn Station, el centro ferroviario más transitado del país, que se encuentra debajo del estadio Madison Square Garden.

El arresto se produjo después de que la policía difundiera el martes imágenes de una mujer a la que se buscaba para interrogarla por lo sucedido con la niña, en un intento de identificarla. La mujer fue grabada en un videoclip de dos segundos de una cámara de seguridad en una concurrida acera de la ciudad, llevando algo que parece estar envuelto en un bulto y sosteniéndolo como si fuera un bebé.

La bebé fue encontrada sola y envuelta en una manta, dijo la policía. Fue trasladada a un hospital para una evaluación y figura en condición estable. La policía fue llamada a la escena tras los informes de una persona no identificada que dejó al bebé en la estación y se marchó.

No estaba claro de inmediato si la mujer tenía un abogado que pudiera responder a las acusaciones. Un número de teléfono que figuraba para su casa estaba fuera de servicio el miércoles.

Un equipo de la Administración de Servicios para Niños de la ciudad fue “desplegado para garantizar el bienestar continuo del bebé”, dijo un portavoz en un comunicado.

“Yo lo llamo el ‘Milagro en la calle 34’”, dijo Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, a los periodistas el lunes, aludiendo a la clásica película navideña.

Nueva York tiene una ley, promulgada en 2000, que permite a un padre entregar a un recién nacido de hasta 30 días de edad en un hospital, o en una estación de policía o de bomberos con personal, sin temor a ser procesado. Según la ley de Refugio Seguro del estado, el padre debe notificar de inmediato a una persona apropiada la ubicación del bebé.

Liyan Bao, vicepresidenta sénior de bienestar infantil de The New York Foundling, una de las agencias de bienestar infantil más antiguas de la ciudad, dijo que antes los bebés eran abandonados en la puerta de la agencia hace 150 años. Pero hoy en día, el apoyo está disponible para los padres de Nueva York, como un nuevo programa de respiro a corto plazo lanzado este verano para los padres que enfrentan una crisis.

