Madre de niña hallada en un contenedor en Connecticut enfrentó otro caso por “golpear repetidamente” a una mujer

Karla García, madre de la niña de 12 años cuyos restos fueron encontrados en un contenedor en New Britain, Connecticut, había enfrentado un proceso judicial anterior que concluyó con una sentencia suspendida.

Según reportes judiciales citados por CT Insider, el incidente ocurrió el 6 de septiembre de 2018, cuando García, presuntamente “motivada por los celos”, golpeó repetidamente a una mujer vinculada con su pareja, Jonathan Nanita, quien también enfrenta cargos por la muerte de la menor Jacqueline “Mimi” Torres García.

Por estos presuntos hechos, García recibió una sentencia suspendida y dos años de libertad condicional el 9 de abril de 2019 por agresión en tercer grado, según reseñó CT Insider, un medio de noticias digital del Hearst Connecticut Media Group qu cubre noticias en el mencionado estado.

Según la orden de arresto, la víctima dijo a la Policía que García presuntamente visitó su apartamento en Chestnut Street y le pidió hablar. La perjudicada salió a la puerta de su casa y “en cuanto García la vio, empezó a gritarle y a insultarla”, habría declarado la mujer.

Supuestamente, García entonces “se le echó encima y empezó a darle puñetazos en la cara”, según la orden de detención. Acto seguido, García siguió golpeándola y no respondió cuando la víctima le preguntó por qué lo hacía. Según el documento citado por CT Insider, la víctima perdió el equilibrio y cayó por las escaleras.

“García la siguió, la agarró del pelo y empezó a golpearla en la cabeza”, según la orden, que añade que la víctima le dijo al agente que no podía quitarse a García de encima durante el presunto ataque.

El agente que investigó el caso vio un gran hematoma rojo en un lado de la cara de la víctima y otro en la parte posterior de la cabeza, según la orden. La mujer dijo que iría al hospital por su cuenta y no en ambulancia.

Actualmente, García, de 29 años, y Nanita, de 30, enfrentan cargos que incluyen asesinato y crueldad intencionada hacia una menor después de que los restos de su hija fueran encontrados en un contenedor en New Britain a principios de este mes. Su hermana, Jackelyn Leeann García, en cambio, enfrenta a cargos menores.

Los agentes descubrieron los restos de la menor en un contenedor de plástico que había sido abandonado detrás de una casa tapiada en Clark Street, en New Britain, el 8 de octubre, según la Policía.

En una rueda de prensa celebrada la semana pasada, la Policía afirmó que la niña probablemente murió en otoño de 2024, antes de cumplir 12 años el 29 de enero.

La desaparición de Jacqueline no llamó la atención de la gente porque la sacaron de la escuela antes de que la familia se mudara a Farmington, supuestamente para educarla en casa, confirmó la Policía.

Según las órdenes de registro obtenidas por CT Insider, García admitió que ella y Nanita ataban a la niña cuando “se portaba mal” y le negaban la comida. Según las órdenes de registro, García declaró a la Policía que la niña murió el 19 de septiembre de 2024 y que Nanita había bajado el cuerpo a la planta baja del condominio que alquilaban en Farmington.