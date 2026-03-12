Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

María Corina Machado regresará “próximamente” a Venezuela: “Será de manera armoniosa”

Además, la líder de la oposición afirmó que la administración de Donald Trump continúa siendo un “aliado fundamental”

12 de marzo de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La líder opositora venezolana, María Corina Machado. (Octavio Guzmán)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, aseguró este jueves que su intención sigue siendo regresar a Venezuela, aunque no dio fechas para su retorno, y afirmó que la administración de Donald Trump continúa siendo un “aliado fundamental”, pese a haber reconocido oficialmente al Gobierno de Delcy Rodríguez.

RELACIONADAS

“Hay obstáculos, hay procesos complejos, pero efectivamente un aliado fundamental es el Gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump”, aseguró la Premio Nobel de la Paz en Santiago de Chile, donde el miércoles asistió a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast.

Se trata de la primera rueda de prensa que ofrece desde que Estados Unidos reconoció oficialmente el sábado a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta legítima de Venezuela y anunció el restablecimiento de las relaciones bilaterales.

Trump indicó entonces que Estados Unidos está “consiguiendo una histórica transformación en Venezuela”, país con el que había roto relaciones en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), cuando Washington reconoció como presidente interino al opositor y entonces titular del Parlamento venezolano Juan Guaidó.

Rodríguez asumió como presidenta encargada el pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Nicolás Maduro, y desde entonces Venezuela y Estados Unidos establecieron un proceso de acercamiento diplomático.

“La única nación en el mundo que ha arriesgado la vida de sus ciudadanos para conseguir la libertad en Venezuela es Estados Unidos”, añadió Machado, que salió de Venezuela el pasado diciembre y tiene intención de regresar “próximamente” en una vuelta que “será de manera armoniosa y coordinada con los aliados”.

La líder opositora recordó que el plan de Trump es un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- y que ellos “no se conformarán” si no hay “full democracia, full libertad, full justicia”.

“Esto va a ser una transición a la venezolana”, añadió.

Machado, que este jueves ha convocado una gran concentración en un parque santiaguiano con la comunidad venezolana instalada en Chile, pidió a los países de la región “apoyar la causa por la libertad y la democracia en Venezuela” para que sus ciudadanos puedan regresar.

Sobre las expulsiones masivas de migrantes venezolanos que han prometido algunos de los Gobiernos de la región, entre ellos el recién asumido Kast, pidió “proteger a los venezolanos de bien, que no han cometido ningún delito”.

“Todo país tiene el derecho de garantizar su seguridad y quienes cometan delitos deben ser juzgados, pero quienes huyen de la persecución en Venezuela aspiramos a que sean protegidos y a que se les dé una oportunidad”, añadió en un país que alberga a unos 700,000 ciudadanos venezolanos.

Durante su viaje a Chile, la líder opositora se reunió con distintos mandatarios de la región y con el rey Felipe VI de España, a quien agradeció “sus palabras de apoyo a la gesta del pueblo venezolano” y de quien destacó que “es un símbolo de unión, no solo en España, sino también en Iberoamérica”.

Tags
Breaking NewsMaría Corina MachadoVenezuelaEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: