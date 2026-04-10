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¿Monopolio en conciertos? Jurado delibera en demanda de 34 estados contra Live Nation

Se alega que a empresa y su filial de venta de entradas, Ticketmaster, “hacen subir los precios para ver música en directo”

10 de abril de 2026 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michael Rapino, a la izquierda, director ejecutivo y presidente de Live Nation Entertainment Inc. (Adam Gray)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las deliberaciones del jurado comenzaron el viernes en un caso antimonopolio que enfrenta a 34 estados contra el gigante de los conciertos Live Nation Entertainment.

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Los estados alegan en la causa civil que la empresa y su filial de venta de entradas, Ticketmaster, monopolizan el sector y hacen subir los precios para ver música en directo.

Live Nation sostiene que hay más competencia que nunca y que la empresa juega limpio en medio del auge del negocio de los conciertos en Estados Unidos.

Poco después de comenzar las deliberaciones, el jurado del tribunal federal de Manhattan dijo al juez que quería revisar ciertos testimonios prestados en el juicio, que duró cinco semanas.

Los estados siguieron adelante con su caso después de que el gobierno federal llegara a un acuerdo el mes pasado.

El Departamento de Justicia dijo que había obtenido importantes concesiones de Live Nation, sobre todo en la venta de entradas en docenas de anfiteatros de la empresa.

Un abogado de los estados dijo en los alegatos finales del jueves que Live Nation controla el 86% del mercado de conciertos y el 73% del mercado global si se incluyen los eventos deportivos.

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