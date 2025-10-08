Muere a los 89 años Joan Kennedy, exesposa del senador Ted Kennedy

Joan Kennedy, modelo y pianista exesposa del senador estadounidense Edward M. Kennedy, falleció mientras dormía el miércoles en su casa de Boston a los 89 años, anunció el Partido Demócrata de Massachusetts.

El presidente del Partido Demócrata de Massachusetts, Steve Kerrigan, no especificó la causa de la muerte.

The New York Times describe hoy a Joan Kennedy como una mujer tímida y reservada, que pasó gran parte de su vida luchando contra el alcoholismo, envuelta en las tragedias y tempestades que azotaron a la familia Kennedy.

Ella apoyó a su esposo durante momentos difíciles, especialmente en 1969, cuando él tuvo un accidente de coche en Chappaquiddick, Massachusetts, fatal incidente que causó la muerte de su pasajera, Mary Jo Kopechne, de 28 años, exsecretaria de Robert F. Kennedy, cuando este era senador por Nueva York.

Joan Kennedy, quien estaba embarazada en ese momento, ya había sufrido dos abortos espontáneos y se encontraba en reposo absoluto.

Con el drama de Chappaquiddick amenazando el futuro político de su esposo, lo acompañó al funeral y al tribunal, donde el senador se declaró culpable de abandonar el lugar del accidente.

“Fue entonces cuando me convertí en una auténtica alcohólica”, le contó Joan Kennedy a Laurence Leamer, autor de ‘Las mujeres Kennedy’ (1994).Ted Kennedy -que murió en 2009- y Joan Kennedy tuvieron tres hijos.