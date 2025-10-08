Opinión
8 de octubre de 2025
89°
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere a los 89 años Joan Kennedy, exesposa del senador Ted Kennedy

De momento, no se especificó la causa del fallecimiento

8 de octubre de 2025 - 2:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La exesposa del senador estadounidense Edward Kennedy, Joan Kennedy (i), en una fotografía de archivo. (BRIAN SNYDER / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Joan Kennedy, modelo y pianista exesposa del senador estadounidense Edward M. Kennedy, falleció mientras dormía el miércoles en su casa de Boston a los 89 años, anunció el Partido Demócrata de Massachusetts.

RELACIONADAS

El presidente del Partido Demócrata de Massachusetts, Steve Kerrigan, no especificó la causa de la muerte.

The New York Times describe hoy a Joan Kennedy como una mujer tímida y reservada, que pasó gran parte de su vida luchando contra el alcoholismo, envuelta en las tragedias y tempestades que azotaron a la familia Kennedy.

Ella apoyó a su esposo durante momentos difíciles, especialmente en 1969, cuando él tuvo un accidente de coche en Chappaquiddick, Massachusetts, fatal incidente que causó la muerte de su pasajera, Mary Jo Kopechne, de 28 años, exsecretaria de Robert F. Kennedy, cuando este era senador por Nueva York.

Joan Kennedy, quien estaba embarazada en ese momento, ya había sufrido dos abortos espontáneos y se encontraba en reposo absoluto.

Con el drama de Chappaquiddick amenazando el futuro político de su esposo, lo acompañó al funeral y al tribunal, donde el senador se declaró culpable de abandonar el lugar del accidente.

“Fue entonces cuando me convertí en una auténtica alcohólica”, le contó Joan Kennedy a Laurence Leamer, autor de ‘Las mujeres Kennedy’ (1994).Ted Kennedy -que murió en 2009- y Joan Kennedy tuvieron tres hijos.

La pareja se había separado antes de que él se postulara a la presidencia sin éxito en 1980, pero mantuvieron un frente unido durante su campaña para la nominación demócrata; después de que él se retiró, el matrimonio se disolvió oficialmente.

Breaking NewsCongreso de Estados UnidosSenado de Estados Unidos
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
¿Quiénes somos?

