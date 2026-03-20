Muere adolescente migrante mexicano en cárcel de Florida bajo custodia del ICE

Miami- Un migrante mexicano de 19 años murió en una cárcel del condado de Florida que ha estado alojando a inmigrantes detenidos, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

Según el ICE, Royer Pérez Jiménez “murió de presunto suicidio”, aunque la causa oficial de su muerte sigue siendo objeto de investigación.

La muerte de Pérez Jiménez el lunes es la número 46 reportada bajo custodia del ICE desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump en enero de 2025, según el recuento de The Associated Press.

Pérez Jiménez es la segunda persona que muere bajo custodia del ICE esta semana, después de que un inmigrante afgano -cuya familia dijo que había sido evacuado de su país tras trabajar durante años con las fuerzas estadounidenses- muriera en un hospital de Texas tras ser detenido por las autoridades de inmigración.

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Desde principios de 2026, 13 inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE. Pérez Jiménez es el detenido más joven en morir bajo custodia del ICE desde el inicio del segundo mandato de Trump.

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La Oficina del Médico Forense del Distrito 21 no respondió a una solicitud de la AP para obtener el informe de la autopsia. La fiscalía de Florida remitió cualquier solicitud de información al Departamento de Seguridad Nacional y a la fiscalía general de Estados Unidos.

La muerte de Pérez Jiménez provocó la condena de la comunidad inmigrante.

“El sistema de detención de inmigrantes priva a las personas de libertad, las aísla de sus seres queridos y las somete a condiciones pésimas”, afirmó Carly Pérez Fernández, directora de comunicaciones de Detention Watch Network, coalición nacional que aboga contra la detención de inmigrantes.

ICE dijo que un oficial encontró a Pérez Jiménez “inconsciente y sin respuesta” a las 2:34 am del lunes en el Centro de Detención del Condado de Glades en Moore Haven, una instalación que la administración del presidente Joe Biden cerró y la administración Trump reabrió. Moore Haven está a unas 55 millas al noreste de Fort Myers.

Los agentes que encontraron a Pérez Jiménez llamaron “inmediatamente” a emergencias médicas en el dormitorio, y el personal comenzó la reanimación cardiopulmonar, dijo el ICE. Dos miembros del personal médico llegaron unos minutos más tarde y determinaron que Pérez Jiménez no tenía pulso, antes de la llegada de los ayudantes de los bomberos de rescate que “iniciaron las intervenciones de soporte vital.”

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Pérez Jiménez fue declarado muerto a las 2:51 de la madrugada, 17 minutos después de ser hallado muerto, según el ICE.

1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS 1 / 18 "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Compartir

El adolescente mexicano fue detenido el 22 de enero por agentes del sheriff del condado de Volusia, una zona rural situada en el centro-este de Florida, y acusado de un delito grave de suplantación de identidad y resistencia a un agente, según el ICE. Fue transferido a custodia del ICE un mes después.

La AP solicitó el informe de detención de Royer Pérez Jiménez a la oficina del sheriff del condado de Volusia, facilitando el nombre completo que figura en el comunicado de prensa del ICE y la fecha de la detención. La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia respondió que había buscado en su sistema y que Pérez Jiménez no aparecía en él.