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Muere adolescente migrante mexicano en cárcel de Florida bajo custodia del ICE

El mexicano de 19 años presuntamente se quitó la vida representando la muerte número 46 bajo custodia federal desde enero de 2025

20 de marzo de 2026 - 9:42 PM

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Según el ICE, Royer Pérez Jiménez “murió de presunto suicidio”, aunque la causa oficial de su muerte sigue siendo objeto de investigación. (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami- Un migrante mexicano de 19 años murió en una cárcel del condado de Florida que ha estado alojando a inmigrantes detenidos, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

Según el ICE, Royer Pérez Jiménez “murió de presunto suicidio”, aunque la causa oficial de su muerte sigue siendo objeto de investigación.

La muerte de Pérez Jiménez el lunes es la número 46 reportada bajo custodia del ICE desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump en enero de 2025, según el recuento de The Associated Press.

Pérez Jiménez es la segunda persona que muere bajo custodia del ICE esta semana, después de que un inmigrante afgano -cuya familia dijo que había sido evacuado de su país tras trabajar durante años con las fuerzas estadounidenses- muriera en un hospital de Texas tras ser detenido por las autoridades de inmigración.

Desde principios de 2026, 13 inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE. Pérez Jiménez es el detenido más joven en morir bajo custodia del ICE desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció.La persona fue baleada en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz.Alex Pretti fue descrito por amigos y familiares como una persona humana, preocupada por la situación de su país, y en total desacuerdo con la manera en que los agentes federales de inmigracón se conducen en la ciudad.
1 / 34 | Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. - Abbie Parr

La Oficina del Médico Forense del Distrito 21 no respondió a una solicitud de la AP para obtener el informe de la autopsia. La fiscalía de Florida remitió cualquier solicitud de información al Departamento de Seguridad Nacional y a la fiscalía general de Estados Unidos.

La muerte de Pérez Jiménez provocó la condena de la comunidad inmigrante.

“El sistema de detención de inmigrantes priva a las personas de libertad, las aísla de sus seres queridos y las somete a condiciones pésimas”, afirmó Carly Pérez Fernández, directora de comunicaciones de Detention Watch Network, coalición nacional que aboga contra la detención de inmigrantes.

ICE dijo que un oficial encontró a Pérez Jiménez “inconsciente y sin respuesta” a las 2:34 am del lunes en el Centro de Detención del Condado de Glades en Moore Haven, una instalación que la administración del presidente Joe Biden cerró y la administración Trump reabrió. Moore Haven está a unas 55 millas al noreste de Fort Myers.

Los agentes que encontraron a Pérez Jiménez llamaron “inmediatamente” a emergencias médicas en el dormitorio, y el personal comenzó la reanimación cardiopulmonar, dijo el ICE. Dos miembros del personal médico llegaron unos minutos más tarde y determinaron que Pérez Jiménez no tenía pulso, antes de la llegada de los ayudantes de los bomberos de rescate que “iniciaron las intervenciones de soporte vital.”

Pérez Jiménez fue declarado muerto a las 2:51 de la madrugada, 17 minutos después de ser hallado muerto, según el ICE.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El adolescente mexicano fue detenido el 22 de enero por agentes del sheriff del condado de Volusia, una zona rural situada en el centro-este de Florida, y acusado de un delito grave de suplantación de identidad y resistencia a un agente, según el ICE. Fue transferido a custodia del ICE un mes después.

La AP solicitó el informe de detención de Royer Pérez Jiménez a la oficina del sheriff del condado de Volusia, facilitando el nombre completo que figura en el comunicado de prensa del ICE y la fecha de la detención. La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia respondió que había buscado en su sistema y que Pérez Jiménez no aparecía en él.

Florida es uno de los estados que más se alinea con la administración Trump en materia de inmigración y alberga algunos de los centros de detención de inmigrantes más conocidos, como el South Florida Detention Facility, también conocido como Alligator Alcatraz, y el Krome North Service Processing Center. Algunos detenidos han denunciado haber encontrado gusanos en la comida, retretes que no funcionan y aguas residuales desbordadas.

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