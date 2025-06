Smith le dijo una vez a The Associated Press que se le ocurrió el nombre Federal Express porque quería que la compañía sonara grande e importante cuando en realidad era una operación incipiente con un futuro lejos de estar asegurado.

En ese momento, Smith estaba tratando de conseguir un importante contrato de envío con el Banco de la Reserva Federal que no funcionó.

Le dijo a The Associated Press en una entrevista en 2023 que todo lo que hizo dirigiendo FedEx provino de su experiencia en los Marines, no de lo que aprendió en Yale.