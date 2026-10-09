Nueva acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: ¿qué dice la denuncia?

Los fiscales de Estados Unidos presentaron el jueves nuevos y amplios cargos criminales contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, al acusarlo, junto a su esposa, de encabezar un sistema de represión patrocinado por el Estado, responsable de golpear, asfixiar y aplicar descargas eléctricas a decenas de víctimas, entre ellas varios ciudadanos estadounidenses.

Los cargos de tortura aumentan la presión sobre el líder autoritario derrocado y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados en su residencia de Caracas por el Ejército estadounidense en enero para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York.

La acusación enmendada “alega una conducta verdaderamente impensable”, afirmó el fiscal federal Jamie McDonald frente al tribunal de Manhattan donde se atiende el caso. “Esto es el máximo exponente de la corrupción”.

Maduro niega los cargos y “espera con interés su día en el tribunal”, afirmó su abogado, Barry Pollack. El abogado de Flores indicó que todavía no había tenido tiempo de revisar las nuevas acusaciones.

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1 / 14 | FOTOS: Maduro llega al tribunal federal de Manhattan bajo fuerte escolta policial. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su transporte a la corte federal para su comparecencia en Nueva York. EFE/Stringer - Stringer 1 / 14 FOTOS: Maduro llega al tribunal federal de Manhattan bajo fuerte escolta policial El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su transporte a la corte federal para su comparecencia en Nueva York. EFE/Stringer Stringer Compartir

La acusación sostiene que Maduro sugirió métodos de tortura, solicitó y recibió informes sobre el trato que recibían víctimas específicas, vio un video de una confesión forzada y amenazó personalmente con matar al hijo de un prisionero “como una forma de tortura psicológica”. En ocasiones, se reía al escuchar relatos sobre los abusos contra los presos, alegan los fiscales.

Flores, exfiscal general, contribuyó a desarrollar el sistema represivo y ordenó la tortura de determinadas personas, sostiene la acusación.

Maduro, quien ocupó la presidencia de Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero, ha sido investigado durante años por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión contra sus opositores. El exmandatario siempre ha negado haber cometido irregularidades.

Él y su esposa se declararon no culpables en el caso federal por narcotráfico en Estados Unidos, en el que se les acusó de conspirar para inundar el mercado estadounidense de cocaína. Sus abogados han solicitado que se desestime el caso bajo el argumento de que ambos gozan de inmunidad por ser el mandatario y la primera dama de un país extranjero.

Los abogados de Flores solicitaron sin éxito el jueves que un juez le permitiera cumplir arresto domiciliario debido a preocupaciones relacionadas con su salud.

1 / 16 | Venezolanos en Puerto Rico celebran la captura de Nicolás Maduro: "Voy a poder abrazar mi libertad". Decenas de venezolanos que participaron en una manifestación para respaldar la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el sábado. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 16 Venezolanos en Puerto Rico celebran la captura de Nicolás Maduro: "Voy a poder abrazar mi libertad" Decenas de venezolanos que participaron en una manifestación para respaldar la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el sábado. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Las presuntas víctimas de tortura incluyen a ciudadanos estadounidenses

La acusación revisada abarca denuncias de tortura que se remontan al ascenso de Maduro al poder en 2013, cuando sucedió en la presidencia a su mentor, Hugo Chávez, quien murió de cáncer ese mismo año.

En aquel momento, Maduro, un exconductor de autobús sin la trayectoria militar de su predecesor, tenía dificultades para ganar influencia entre las Fuerzas Armadas, históricamente árbitro de las disputas políticas en Venezuela. Mientras tanto, la economía dependiente del petróleo comenzaba a descontrolarse y los opositores al Gobierno salían a las calles.

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Ante el temor de una rebelión en los cuarteles, Maduro autorizó a la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela a utilizar la tortura contra miembros de las Fuerzas Armadas y opositores que consideraba una amenaza para su permanencia en el poder, alegan los fiscales.

Aunque la acusación no identifica por nombre a las presuntas víctimas, las descripciones de las muertes y los encarcelamientos coinciden con las experiencias de varios opositores prominentes de Maduro. Entre ellos figuran Leopoldo López, quien pasó más de tres años en prisión por liderar protestas contra el Gobierno, y el exministro de Defensa de Chávez, Raúl Baduel, quien murió bajo custodia en 2021.

La acusación también describe la impactante muerte de Fernando Albán, un político opositor que cayó desde el décimo piso de un edificio de una agencia de inteligencia. Posteriormente, un tribunal estadounidense determinó que su muerte fue un “asesinato por encargo”.

La acusación también describe a tres ciudadanos estadounidenses que fueron víctimas de tortura.

Uno de ellos, cuya descripción coincide con la de Osman Khan, fue detenido cuando ingresaba a Venezuela a principios de 2022. Durante ocho meses de encarcelamiento, fue sometido a descargas eléctricas y obligado a comer su propio vómito, según el documento judicial.

Otro recibió una golpiza tan severa que necesitó permanecer hospitalizado durante un período prolongado y le introdujeron una pistola en la boca. Un tercer estadounidense fue esposado, encapuchado y golpeado cada media hora durante dos días, lo que le provocó una lesión ocular permanente, según la acusación.

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Khan fue liberado en octubre de 2022 junto con Matthew Heath, un excabo de la Infantería de Marina de Estados Unidos, y seis ejecutivos estadounidenses del sector petrolero. La liberación se produjo a cambio de dos sobrinos de Flores que estaban encarcelados en Estados Unidos por condenas relacionadas con narcóticos.

Posteriormente, Khan y Heath demandaron a Maduro ante tribunales estadounidenses al amparo de una ley federal contra el terrorismo. En mayo, obtuvieron una sentencia en rebeldía por $300 millones contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por supervisar un patrón de tortura.

“Es increíble ver a un dictador ante la justicia”, expresó Heath el jueves al enterarse de los nuevos cargos. “El procesamiento judicial de Maduro contribuirá más a prevenir el secuestro de estadounidenses por parte de regímenes fuera de control que un centenar de comunicados de prensa de las Naciones Unidas”.

El exjefe de espionaje venezolano es un colaborador clave

La tortura se considera un delito grave bajo el derecho internacional y puede ser procesada por cualquier tribunal competente, independientemente de la nacionalidad de las víctimas, afirmó Kenneth Roth, investigador sénior de la Universidad de Yale, quien dirigió durante décadas la organización Human Rights Watch.

Sin embargo, el procesamiento de funcionarios extranjeros en Estados Unidos es extremadamente inusual. Solo se ha intentado en contadas ocasiones, incluso contra el hijo del presidente liberiano Charles Taylor, ciudadanos rusos responsables de crímenes de guerra en Ucrania y un exdirector de una prisión en la Siria de Bashar Assad.

“El problema aquí no es la falta de jurisdicción, sino la selectividad en el procesamiento judicial”, señaló Roth.

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Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela ha guardado silencio sobre las nuevas acusaciones contra Maduro. Esto refleja los desafíos que enfrenta la presidenta interina, Delcy Rodríguez, mientras intenta mantener el respaldo de las fuerzas de seguridad sin distanciarse del presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo apoyo no puede darse el lujo de perder.

Durante años, Rodríguez, como vicepresidenta de Maduro, supervisó componentes fundamentales del aparato de seguridad venezolano, incluida una agencia de espionaje nacional acusada de realizar detenciones arbitrarias y cometer otras violaciones de los derechos humanos.

Uno de los coacusados de Maduro, el general Hugo Carvajal, se declaró culpable el año pasado de los cargos de narcotráfico en Nueva York, después de ser extraditado desde España.

Desde entonces, Carvajal, quien fue jefe de espionaje de Chávez y dirigió la DGCIM durante más de una década, se ha reunido con fiscales que preparan el caso contra Maduro.

En una carta abierta a Trump el año pasado, Carvajal, quien rompió con Maduro hace años, expresó que quería “expiar sus culpas diciendo toda la verdad para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años”.

Niegan la excarcelación de la ex primera dama por motivos médicos

Los nuevos cargos se dieron a conocer mientras Flores, de 69 años, comparecía el jueves ante el tribunal en una vista previamente programada para evaluar su solicitud de excarcelación con el fin de recibir tratamiento médico.

Sus abogados han señalado que ha perdido 25 libras (11 kilogramos) durante su encarcelamiento en Estados Unidos, que pudo haber sufrido un infarto leve en julio y que le han informado que podría necesitar una cirugía cardíaca.

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El juez federal de distrito Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de Flores y respaldó la postura de los fiscales, quienes argumentaron que representa un riesgo de fuga “extremo”.

El juez también cuestionó que su presión arterial alta representara un peligro mortal y señaló que ya recibe medicamentos para tratarla.

Frente al tribunal, más de una docena de manifestantes corearon consignas y sostuvieron pancartas en apoyo a la solicitud de Flores.

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