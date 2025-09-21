Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de septiembre de 2025
79°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nuevas tarifas de visas estadounidenses provocan confusión entre trabajadores y empresas

El presidente firmó una proclama que impondrá la nueva tarifa para lo que se conoce como visas H-1B

21 de septiembre de 2025 - 9:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El viernes, el presidente, con el secretario de Comercio Howard Lutnick a su lado, firmó una proclamación que impondrá la nueva tarifa para lo que se conoce como visas H-1B, destinadas a trabajos altamente calificados que las empresas tecnológicas encuentran difíciles de cubrir. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El plan más reciente del presidente Donald Trump para reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos desconcertó a algunos trabajadores inmigrantes y grandes empresas tecnológicas, por lo que la Casa Blanca intentó aclarar el sábado que la nueva tarifa de $100,000 para visas de trabajadores tecnológicos calificados solo se aplica a los nuevos solicitantes y no a los actuales titulares de visas.

RELACIONADAS

El viernes, el presidente, con el secretario de Comercio Howard Lutnick a su lado, firmó una proclamación que impondrá la nueva tarifa para lo que se conoce como visas H-1B, destinadas a trabajos altamente calificados que las empresas tecnológicas encuentran difíciles de cubrir.

“A quienes ya tienen visas H-1B y actualmente están fuera del país NO se les cobrarán $100,000 dólares para reingresar”, afirmó en X la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Esto se aplica solo a nuevas visas, no a renovaciones ni a los actuales titulares de visas”.

La tarifa entra en vigor a las 12:01 a.m. del domingo, tiempo del Este. Está previsto que expire después de un año, pero podría extenderse si el gobierno determina que mantenerla favorece los intereses de Estados Unidos.

En una publicación en redes sociales, la Casa Blanca también buscó dejar claro que la nueva regla “no afecta la capacidad de ningún titular de visa actual para viajar hacia/desde Estados Unidos”.

Lutnick dijo el viernes a los periodistas que la tarifa sería un costo anual para las empresas.

Pero un funcionario de la Casa Blanca dijo el sábado que es una “tarifa única”. Cuando se le preguntó si los comentarios de Lutnick sembraron confusión, el funcionario, que no estaba autorizado para comentar públicamente sobre el asunto y habló bajo condición de anonimato, dijo que la nueva tarifa “actualmente no se aplica a renovaciones, pero esa política está en discusión”.

A través de un comunicado publicado el martes, 5 de agosto en la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, su secretario, Marco Rubio, informó que Zambia y Malawi, ambos en África, encabezan la lista de jurisdicciones que serían sujetas a garantías de visas. Malawi es un país sin salida al mar en el sudeste de África y se define por su topografía de tierras altas divididas por el Gran Valle del Rift y el enorme Lago Malawi. Tanto ciudadanos de Malawi como de Zambia figuran con altas tasas de permanencia excesiva con visas B1 y B2, según señala el Informe de Permanencia Excesiva del Año Fiscal 2023 del Departamento de Seguridad Nacional. Donald Trump junto al vicepresidente, JD Vance, el secretario de estado, Marco Rubio y el secretario de defensa, Pete Hegseth. Se espera que pronto, el Departamento de Estado incluya otros países en la lista de garantías para visados de turistas.
1 / 9 | Conoce los países que deberán pagar hasta $15,000 para pedir visa de Estados Unidos. A través de un comunicado publicado el martes, 5 de agosto en la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, su secretario, Marco Rubio, informó que Zambia y Malawi, ambos en África, encabezan la lista de jurisdicciones que serían sujetas a garantías de visas. - Mandel Ngan

Mientras tanto, el gobierno de India expresó el sábado su preocupación de que la medida del gobierno de Trump aumentaría drásticamente la tarifa para las visas de los trabajadores tecnológicos que laboran en Estados Unidos y provienen de ese y otros países.

Trump también lanzó una visa “tarjeta dorada” de $1 millón para personas adineradas. Es casi seguro que esas medidas enfrenten impugnaciones legales en medio de críticas generalizadas de que el mandatario está eludiendo al Congreso.

Lo cierto es que, si las medidas superan el escrutinio legal, producirían un asombroso aumento de precios. La tarifa de la visa para trabajadores calificados es actualmente de $215.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de India dijo el sábado que el plan de Trump “estaba siendo estudiado por todos los interesados, incluida la industria india”. El ministerio advirtió que “esta medida probablemente tendrá consecuencias humanitarias debido a la perturbación causada a las familias. El gobierno espera que estas perturbaciones puedan ser abordadas adecuadamente por las autoridades estadounidenses”.

Más del 70% de los titulares de visas H-1B provienen de India.

Visas H-1B perjudican a los trabajadores estadounidenses

Las visas H-1B, que requieren al menos un título de licenciatura, están destinadas a trabajos altamente calificados que las empresas tecnológicas encuentran difíciles de cubrir. Los críticos dicen que el programa daña a los trabajadores estadounidenses porque atraen a personas del extranjero que a menudo están dispuestas a trabajar por tan solo $60,000 anuales. Eso está muy por debajo de los salarios de más de $100,000 que suelen pagarse a los trabajadores tecnológicos estadounidenses.

Trump insistió el viernes en que la industria tecnológica no se opondría a la medida. Lutnick, mientras tanto, afirmó que “todas las grandes empresas” están de acuerdo.

Manifestantes confrontaron a personal de la Patrulla Fronteriza (ICE) y de la Policía de Los Ángeles durante un segundo día de manifestaciones por la liberación de docenas de inmigrantes detenidos durante durante redadas de ICE. El aire se llenó de gases lacrimógenos y humo en las afueras del sur de Los Ángeles, mientras los enfrentamientos entre autoridades de inmigración y manifestantes se prolongaban por segundo día consecutivo.Desde temprano el sábado, continuaba sientiéndose un ambiente tenso a las afueras del edificio federal, mientras que una multitud intentaba impedir que los agentes se marcharan.
1 / 24 | Disturbios en Los Ángeles: por segundo día manifestantes se enfrentan a agentes de inmigración. Manifestantes confrontaron a personal de la Patrulla Fronteriza (ICE) y de la Policía de Los Ángeles durante un segundo día de manifestaciones por la liberación de docenas de inmigrantes detenidos durante durante redadas de ICE. - Eric Thayer

Hasta el momento, los representantes de las mayores empresas tecnológicas, como Amazon, Apple, Google y Meta, no han respondido a los mensajes donde se solicitan sus comentarios. Microsoft declinó comentar.

“Nos preocupa el impacto en los empleados, sus familias y los empleadores estadounidenses”, señaló la Cámara de Comercio de Estados Unidos. “Trabajamos con la Administración y nuestros miembros para entender las implicaciones completas y el mejor camino a seguir”.

Lutnick dijo que el cambio probablemente hará que se emitan muchas menos visas H-1B en comparación con las 85,000 permitidas anualmente porque “simplemente ya no es rentable”.

“Si vas a capacitar a las personas, vas a capacitar a estadounidenses”, dijo Lutnick en una llamada con periodistas. “Si tienes un ingeniero muy sofisticado y quieres traerlo... entonces puedes pagar $100,000 dólares al año por tu visa H-1B”.

Trump también anunció que comenzará a vender una visa “tarjeta dorada” con un camino a la ciudadanía estadounidense por $1 millón después de la verificación. Las empresas deberán pagar $2 millones para patrocinar a un empleado.

Trump ofrece la “Tarjeta Platino”

La “Tarjeta Platino de Trump” estará disponible por $5 millones, y permitirá que los extranjeros pasen hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre ingresos no estadounidenses. El mandatario anunció una tarjeta dorada de $5 millones en febrero para reemplazar una visa de inversionista existente; esta es ahora la tarjeta platino.

Lutnick dijo que las tarjetas dorada y platino reemplazarían las visas basadas en empleo que ofrecen vías a la ciudadanía, incluidas las destinadas a profesores, científicos, artistas y atletas.

Los críticos de las visas H-1B que afirman que se utilizan para reemplazar a trabajadores estadounidenses aplaudieron la medida. U.S. Tech Workers, un grupo de defensa, la llamó “la segunda mejor opción” después de abolir las visas por completo.

Doug Rand, un alto funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante el gobierno de Biden, dijo que el aumento propuesto de la tarifa era “ridículamente ilegal”.

“Esto no es una política real, es un servicio para los partidarios de las restricciones de inmigración”, afirmó. “Trump obtiene sus titulares, infunde un golpe de pánico y no le importa si esto sobrevive al primer contacto con los tribunales”.

Lutnick dijo que las tarifas H-1B y la tarjeta dorada podrían ser introducidas por el presidente, pero la tarjeta platino necesita la aprobación del Congreso.

El nominado a secretario de Comercio, Howard Lutnick, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, luego de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva, el jueves 13 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Ben Curtis)
El nominado a secretario de Comercio, Howard Lutnick, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, luego de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva, el jueves 13 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Ben Curtis) (Ben Curtis)

Visas distribuidas por lotería

Históricamente, las visas H-1B se han distribuido a través de una lotería. Este año, Amazon fue, con mucho, el principal receptor de visas H-1B con más de 10,000 otorgadas, seguido por Tata Consultancy, Microsoft, Apple y Google. Geográficamente, California tiene el mayor número de trabajadores H-1B.

Los críticos dicen que los puestos H-1B a menudo se otorgan a trabajadores de nivel de entrada, y no a empleados sénior con requisitos de habilidades únicas. Y aunque el programa no está diseñado para socavar los salarios estadounidenses o desplazar a los trabajadores estadounidenses, los críticos dicen que las empresas pueden pagar menos si clasifican los puestos en los niveles de habilidad más bajos, aun si los trabajadores específicos contratados tienen más experiencia.

Como resultado, a muchas empresas estadounidenses les resulta más barato subcontratar centros de ayuda, programación y otras tareas básicas a empresas de consultoría como Wipro, Infosys, HCL Technologies y Tata en India, e IBM y Cognizant en Estados Unidos. Estas empresas de consultoría contratan trabajadores extranjeros, a menudo de India, y los subcontratan a empleadores estadounidenses que buscan ahorrar dinero.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpVisaInmigrantesDepartamento de Estado de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 20 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: