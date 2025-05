Otro juez frena las deportaciones a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

El juez de distrito de Nueva York, Alvin K. Hellerstein determinó que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no puede ser utilizada contra la pandilla Tren de Aragua porque no está atacando a Estados Unidos. “El TdA bien podría estar involucrado en el tráfico de narcóticos, pero eso es un asunto criminal, no una invasión o una incursión depredadora”, escribió el impartidor de justicia, refiriéndose por sus siglas a la organización criminal.