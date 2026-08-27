Padre de estudiante universitario afirma que fue asesinado por la policía tras intentar entrar a vivienda equivocada

Un estudiante universitario de 22 años que murió a manos de la policía de Pensilvania acababa de darse cuenta de que se había equivocado de casa y estaba esperando a que sus amigos vinieran a recogerlo cuando le dispararon, según declaró su padre el miércoles.

La policía del municipio de Upper Pottsgrove, al noroeste de Filadelfia, acudió el domingo, alrededor de las 12:30 a.m., a una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 en la que se alertaba de un posible intento de escalamiento, según la fiscalía del condado de Montgomery.

La fiscalía indicó en un comunicado que la policía encontró a Glenwood Pysher IV en la parte trasera de la vivienda y que, finalmente, le disparó y lo mató.

El padre de Pysher, Glen Pysher, explicó que su hijo y sus amigos habían visitado varios bares a primera hora de la noche y que se estaban separando para pasar la noche en dos casas diferentes cuando su hijo tomó un desvío equivocado en el bosque. Según lo que le han contado los amigos de su hijo, Pysher cree que su hijo intentó entrar por error en lo que creía que era la casa de un amigo. Su hijo no llevaba ningún arma, solo un teléfono y una mochila con ropa y unas cuantas cervezas, afirmó.

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“Intentó girar el pomo de la puerta y, obviamente, sobresaltó al propietario”, dijo. “Por lo que sabemos, gritó: “¡Eh! ¡Abre la puerta!”, porque pensaba que estaba en casa de un amigo".

A continuación, Pysher se sentó en el porche trasero y se puso en contacto con sus amigos, quienes se dieron cuenta de que estaba en el lugar equivocado y salieron en su búsqueda. Pero, unos minutos más tarde, vieron a la policía y a los vehículos de emergencia, y pensaron que iban a detener a su amigo por embriaguez pública. En cambio, le dispararon.

Un vehículo policial del municipio de Upper Pottsgrove se ve el miércoles 26 de agosto de 2026 en Upper Pottsgrove Township, Pensilvania. (Foto AP/Tassanee Vejpongsa) (Tassanee Vejpongsa)

“A las 12:32 de la madrugada, mi hijo estaba hablando por FaceTime con sus amigos, que venían a recogerlo”, dijo. “Nos dijeron que mi hijo recibió un disparo a las 12:35 de la madrugada. Entonces, ¿qué tipo de encuentro pudo haber tenido lugar? ¿Qué tipo de comunicación pudo haber mantenido ese agente con él?“.

Según un registro de la central de operaciones del Departamento de Seguridad Pública del condado de Montgomery, la policía fue enviada al lugar a las 12:30 a.m. y llegó a las 12:34 a.m.

El jefe de policía del municipio de Upper Pottsgrove, Al Werner, se negó a facilitar cualquier información, incluidos los nombres de los agentes implicados, hasta que concluya la investigación. La Oficina de Detectives del condado de Montgomery está investigando el tiroteo, según ha informado la fiscalía del distrito.

El tiroteo protagonizado por la policía, que acudió a investigar una denuncia por un posible allanamiento, se diferencia claramente de otros casos en los que los vecinos han disparado a personas que se habían presentado por error en sus viviendas.

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Pysher estaba a punto de comenzar su último curso en la Universidad de Saint Elizabeth, en Nueva Jersey, donde tenía previsto jugar al béisbol. Su objetivo era convertirse en profesor de historia de instituto y entrenador tras graduarse.

Su padre lo describió como un chico bondadoso y cariñoso que, aunque a veces podía ser un “despistado”, disfrutaba ayudando a los demás. Desde el tiroteo, antiguos compañeros de equipo, entrenadores y otras personas han estado enviando mensajes de texto a su padre para compartir sus recuerdos de él.

“Un joven en concreto me envió un mensaje de texto y me dijo: ‘estaba pasando por muchas situaciones muy difíciles en mi vida. Iba por mal camino. Y tu hijo fue quien me ayudó a encauzar mi vida’”, dijo el padre. “Su comunidad le echará mucho de menos”.

Pysher afirmó que la policía apenas ha facilitado información a la familia. El miércoles llamó para preguntar si podía recoger el par de zapatos negros favoritos de su hijo para enterrarlo con ellos, y le dijeron que se podía hacer.