Pocos incentivos para que Apple fabrique iPhones en Estados Unidos

“La idea de fabricar los iPhones en Estados Unidos es inviable”, expuso Dan Ives, analista de Wedbush Securities —una consultoría financiera—, quien reflejó una opinión muy generalizada en la comunidad de inversionistas que sigue de cerca cada movimiento que hace Apple. Estimó que el precio actual de $1,000 por un iPhone fabricado en China, o India, se dispararía a más de $3,000 si la producción se trasladara a Estados Unidos. Y cree que mudar la producción al país probablemente no podría concretarse hasta 2028, en el mejor de los casos. “Los precios se moverían tan drásticamente que es difícil darse una idea”.

“Usted podría no necesitar un iPhone dentro de 10 años, por descabellado que suene”, observó Eddy Cue, ejecutivo de Apple, este mes durante un juicio sobre la propuesta del Departamento de Justicia de desmembrar a Google por ejercer un monopolio ilegal en el sector de las búsquedas en internet.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes. En una conferencia telefónica en mayo sobre sus resultados trimestrales, Cook reportó a los inversores que los aranceles tuvieron un “impacto limitado” en la empresa en el trimestre de marzo porque pudo optimizar su cadena de suministro. No obstante, Cook advirtió que es “muy difícil” predecir más allá de junio, “porque no estoy seguro de qué ocurrirá con los aranceles”.