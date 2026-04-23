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Primer Ministro canadiense afirma que Estados Unidos no puede dictar las condiciones de un acuerdo comercial

Mark Carney dijo a la prensa que afinar la última versión del acuerdo “llevará algún tiempo”

23 de abril de 2026 - 9:04 PM

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo el miércoles que Washington no puede dictar los términos de un acuerdo comercial continental conocido como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. (Sean Kilpatrick)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Vancouver, Columbia Británica- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo el miércoles que Washington no puede dictar los términos de un acuerdo comercial continental conocido como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o USMCA, hablando de los obstáculos antes de la revisión del acuerdo en julio.

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El acuerdo, que se remonta a principios de la década de 1990, ha entrelazado las economías de los tres países norteamericanos, pero se ha enfrentado a baches en medio de la política arancelaria en constante cambio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En declaraciones a la prensa en Ottawa, Carney dijo que afinar la última versión del acuerdo “llevará algún tiempo”.

“Entendemos lo que algunos de los estadounidenses llamarían irritantes comerciales o problemas comerciales”, dijo Carney. Los irritantes comerciales son políticas que crean fricciones y disputas en el comercio internacional.

“También tenemos algunos por nuestra parte”, añadió. “Nos sentaremos y trabajaremos en esos temas con el enfoque más amplio en las negociaciones”.

“No se trata de que Estados Unidos dicte las condiciones. Somos nosotros quienes negociamos. Podemos llegar a un resultado mutuamente satisfactorio”, dijo también Carney. “Llevará algún tiempo”.

Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images)La manifestación, conocida en los libros de historia como el "Boston Tea Party", estuvo encabezada por los llamados Boston Boys y los Hijos de la Libertad y fue el preludio a la fundación de Estados Unidos de América. Arriba una ilustración de The Boston Tea Party, 1846; por Currier, N. (1813-88) e Ives, J.M. (1824-95); Yale University Art Gallery, New Haven, CT, USA; American, libre de derechos.En 2018, inició la guerra arancelaria de Estados Unidos contra China y otros países. Una de las primeras medidas fue imponer nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio, 25% y 10%, respectivamente, afectando a aliados clave como Canadá, México y la Unión Europea. (AP Photo/Ferdinand Ostrop, File)
1 / 12 | Las guerras de aranceles más sonadas de la historia . Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images) - Archivo

Las declaraciones de Carney se produjeron después de que Radio-Canadá, el servicio francófono de la Canadian Broadcasting Corp., informara de que los funcionarios estadounidenses están imponiendo un “entry free” en las conversaciones comerciales con Canadá y estaban exigiendo concesiones antes de iniciar las negociaciones.

En cualquier negociación “la gente pide concesiones”, dijo Carney al ser preguntado por el reportaje radiofónico. “Tenemos puntos fuertes, tenemos opciones. Estamos diversificando nuestras opciones”.

La semana pasada, el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, atacó el enfoque canadiense de las conversaciones comerciales, afirmando que Canadá se apoya en la economía estadounidense y que era “indignante” que las provincias canadienses mantuvieran el licor estadounidense fuera de sus estanterías.

También criticó a Carney por llegar a un acuerdo con China para reducir sus aranceles del 100% sobre los vehículos eléctricos de fabricación china al 6.1%, con un tope anual de 49,000 vehículos. A su vez, se espera que China reduzca los aranceles de represalia sobre los productos agrícolas canadienses.

Un reciente informe de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos citaba como irritantes comerciales la negativa de algunas provincias canadienses a almacenar alcohol estadounidense y los elevados aranceles aplicados a algunos productos lácteos estadounidenses.

Carney ha prometido proteger la producción láctea, avícola y de huevos de Canadá durante las negociaciones de libre comercio con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el primer ministro canadiense Mark Carney en el marco de la Cumbre del G7, el lunes 16 de junio de 2025, en Kananaskis, Canadá. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el primer ministro canadiense Mark Carney en el marco de la Cumbre del G7, el lunes 16 de junio de 2025, en Kananaskis, Canadá. (Foto AP/Mark Schiefelbein) (The Associated Press)

Estados Unidos también se opone a la política “Buy Canadian”, que da prioridad a los productos y trabajadores canadienses en proyectos de más de 25 millones de dólares canadienses, unos 18 millones de dólares.

Se le preguntó a Carney si es inaceptable que Estados Unidos no haya puesto aún nada sobre la mesa de negociación.

En un vídeo de 10 minutos que publicó el domingo, Carney dijo que los fuertes lazos económicos de Canadá con Estados Unidos fueron una vez una fortaleza, pero ahora son una debilidad que debe ser corregida. Dijo que los aranceles de Trump han afectado a los trabajadores de las industrias automotriz y siderúrgica.

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