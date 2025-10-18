Protestas “Sin Reyes” contra Donald Trump generan ambiente de fiesta callejera

Washington— En protesta contra el rumbo del país bajo el presidente Donald Trump, la gente se congregó el sábado en la capital y comunidades de todo Estados Unidos para las manifestaciones “Sin Reyes” (No Kings), que el Partido Republicano del presidente calificó como manifestaciones de “Odio a Estados Unidos”.

Con carteles como “Nada es más patriótico que protestar” o “Resistir al fascismo”, en muchos lugares los eventos parecían más una fiesta callejera. Había bandas de música, una enorme pancarta con el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos “Nosotros, el pueblo” que la gente podía firmar, y manifestantes con disfraces inflables, en particular ranas, que se han convertido en un símbolo de resistencia en Portland, Oregon.

Fue la tercera movilización masiva desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y se produjo en el contexto de un cierre gubernamental que no solo ha cerrado programas y servicios federales, sino que también está poniendo a prueba el equilibrio de poder fundamental, mientras un ejecutivo agresivo se enfrenta al Congreso y a los tribunales de maneras que, según los organizadores de la protesta, representan un desvío hacia el autoritarismo.

El propio Trump pasó el fin de semana en su casa de Mar-a-Lago, Florida.

“Dicen que se refieren a mí como un rey. No soy un rey”, dijo Trump en una entrevista con Fox News que se emitió la madrugada del viernes, antes de partir hacia un evento de recaudación de fondos de MAGA Inc. de un millón de dólares por plato en su club. Se esperaban protestas allí el sábado.

Una persona sostiene una bandera estadounidense antes de una protesta "No Kings" el sábado 18 de octubre de 2025, en Chicago. (Nam Y. Huh)

Manifestaciones a nivel nacional

La gente se apiñó en Times Square, Boston Common y Grant Park de Chicago en la ciudad de Nueva York; frente a los capitolios estatales de Tennessee e Indiana y un juzgado en Billings, Montana; y en cientos de espacios públicos más pequeños. Se planearon más de 2,600 manifestaciones para ese día, según los organizadores. Muchos manifestantes se mostraron indignados por los ataques a sus motivos. En Washington, Brian Reymann dijo que ser llamado terrorista por los republicanos durante toda la semana era “patético”.

“Esto es Estados Unidos. No estoy de acuerdo con su política, pero no creo que no amen a este país”, dijo Reymann, portando una gran bandera estadounidense. “Creo que están equivocados. Creo que tienen hambre de poder”.

Más de 1,500 personas se congregaron en Birmingham, Alabama, evocando y citando abiertamente la historia de protestas de la ciudad y el papel crucial que desempeñó en el Movimiento por los Derechos Civiles hace dos generaciones.

“Siento como si viviéramos en un Estados Unidos que no reconozco”, dijo Jessica Yother, madre de cuatro hijos. Ella y otros manifestantes dijeron que sintieron camaradería al reunirse en un estado donde Trump ganó casi el 65% de los votos el pasado noviembre.

“Fue muy alentador”, dijo Yother. “Entré y pensé: ‘Aquí está mi gente’”.

Un manifestante lleva un cartel que dice "DEMOCRACIA, NO TRUMPOCRACIA" en la Avenida Pensilvania durante una protesta de No Kings en Washington, el sábado 18 de octubre de 2025. (Jose Luis Magana)

Esperan construir un movimiento de oposición

“Grandes manifestaciones como esta inspiran confianza a quienes han permanecido al margen, pero están listos para alzar la voz”, declaró el senador demócrata estadounidense Chris Murphy en una entrevista con The Associated Press.

Si bien las protestas de principios de este año —contra los recortes de Elon Musk y el desfile militar de Trump— atrajeron multitudes, los organizadores afirman que esta está uniendo a la oposición. Demócratas de alto rango, como el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el senador independiente Bernie Sanders, se unen a lo que los organizadores consideran un antídoto contra las acciones de Trump, desde la represión de la administración a la libertad de expresión hasta sus redadas migratorias de estilo militar.

“Estamos aquí porque amamos a Estados Unidos”, declaró Sanders, dirigiéndose a la multitud desde un escenario en Washington. Aseguró que el experimento estadounidense está “en peligro” con Trump, pero insistió: “Nosotros, el pueblo, gobernaremos”. La marcha nacional contra Trump y Musk de esta primavera contó con 1,300 puntos de registro, mientras que el primer día “Sin Reyes” en junio registró 2,100.

Críticos republicanos denuncian las manifestaciones

Los republicanos intentaron presentar a los manifestantes como algo ajeno a la corriente principal y como la principal razón del cierre del gobierno, que ya lleva 18 días.

Desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, los líderes republicanos los llamaron “comunistas” y “marxistas”. Dijeron que los líderes demócratas, incluyendo a Schumer, están comprometidos con la extrema izquierda y dispuestos a mantener el gobierno cerrado para apaciguar a esas fuerzas liberales.

“Los animo a que vean la manifestación “Odio a América”, que tendrá lugar el sábado”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana.

“A ver quién se presenta”, dijo Johnson, enumerando grupos como “antifa”, personas que “odian el capitalismo” y “marxistas en plena manifestación”.

Muchos manifestantes, en respuesta, dijeron que se tomaban con humor esta exageración, señalando que Trump suele recurrir a artimañas teatrales, como afirmar que las ciudades a las que envía tropas son zonas de guerra.

“Mucho de lo que hemos visto de esta administración ha sido tan poco serio y absurdo que tenemos que responder con la misma energía”, dijo Glen Kalbaugh, un manifestante de Washington que llevaba un sombrero de mago y un cartel con una rana.

La policía de Nueva York no reportó arrestos durante las protestas de la ciudad.

Multitudes cruzan el puente conmemorativo como parte de una protesta de No Kings, el sábado 18 de octubre de 2025, en Washington. (Allison Robbert)

Demócratas intentan recuperar su posición

Los demócratas se han negado a votar sobre la legislación que reabriría el gobierno, ya que exigen fondos para la atención médica. Los republicanos dicen estar dispuestos a discutir el tema más adelante, solo después de la reapertura del gobierno.