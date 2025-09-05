¿Qué es el F-35? Conoce al más avanzado avión de combate que Estados Unidos enviaría a Puerto Rico

A partir de la próxima semana, 10 aviones de combate F-35, el caza más avanzado del arsenal estadounidense, llegarían a Puerto Rico como parte del esfuerzo de la movilización militar ordenada por el presidente Donald Trump en su ofensiva contra el narcotráfico, centrada en los alrededores de Venezuela.

Pero, ¿qué es exactamente el F-35 y por qué se le considera el arma aérea más letal del mundo?

De acuerdo con el portal oficial del F-35, operado por Lockheed Martin, el fabricante principal del avión, se trata de la aeronave preferida por Estados Unidos y 19 naciones aliadas, “lo que contribuye a reforzar la seguridad mundial y disuadir amenazas en todo el planeta”.

Entre los países socios del F-35 figuran Reino Unido, Italia, Países Bajos, Canadá, Australia, Dinamarca y Noruega, mientras que entre sus clientes de ventas militares extranjeras se incluyen Israel, Japón, Corea del Sur, Bélgica, Polonia, Singapur, Finlandia, Suiza, Alemania, República Checa, Grecia y Rumanía.

Según el fabricante, se trata de un avión que, aunque no pasa desapercibido, cuenta con tecnología que “dificulta la capacidad del adversario para detectarlo y atacarlo”.

El F-35, un avión de combate de quinta generación disponible en tres modelos, combina formas geométricas que interrumpen el radar, un recubrimiento gris que absorbe señales y sensores internos que preservan su aerodinámica, todo diseñado para mantener su furtividad.

Fuerzas Armadas en Ceiba: así se ve la presencia militar en la zona. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes que llevan a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.

“El diseño minimiza la firma térmica infrarroja de la aeronave. Su avanzado sistema permite a los pilotos detectar, atacar o bloquear amenazas electromagnéticas”, detalla la página.

Agrega que el F-35, un avión de un solo asiento y un solo motor, integra inteligencia y tecnología de combate en tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio.

Hasta la fecha del 2 de septiembre del año en curso, más de 1,230 F-35 han sido entregados a tres ramas militares de Estados Unidos y a aliados alrededor del mundo.

En el caso de Estados Unidos, la Fuerza Aérea cuenta con 1,763 aviones F-35A; la Infantería de la Marina, con 280 aviones F-35B y 140 F-35C; y la Marina, con 273 aviones F-35C.

En uno de los ejercicios más recientes, F-35 estadounidenses escoltaron al presidente ruso Vladimir Putin en su vuelo de regreso luego de que se reuniera con Trump en un cumbre celebrada por ambos en Alaska.

Operaciones contra organizaciones “narcoterroristas”

Según la agencia internacional Reuters, fuentes del Pentágono adelantaron que los F-35 que llegaran a la isla tendrán la tarea de llevar a cabo operaciones contra organizaciones “narcoterroristas”.

Esta semana, Estados Unidos confirmó que ejecutó un ataque letal contra una lancha en la que viajaban 11 personas que Trump describió como terroristas y que, de acuerdo con medios venezolanos, eran personas que transportaban droga hacia Trinidad y Tobago.

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela Donald Trump informó que el operativo fue contra la pandilla Tren de Aragua en aguas del Caribe.

Los ejercicios militares en los alrededores de Puerto Rico, que utilizan la antigua base naval de Roosevelt Roads y la base Ramey de la Guardia Costera, comenzaron el domingo y han estado a cargo de la 22ª unidad expedicionaria de Infantería de Marina, con base en Norfolk (Virginia).