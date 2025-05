¿Quién era Dave Shapiro, el ejecutivo musical que murió en un accidente aéreo en San Diego?

Shapiro cofundó Sound Talent Group en 2018 junto a Tim Borror y Matt Andersen. El catálogo de la agencia se centra en bandas alternativas de géneros como pop-punk, metalcore, post-hardcore y otras variantes populares del hard rock. Algunos de sus clientes han sido Hanson, Pierce The Veil, Parkway Drive, Sum 41 y Vanessa Carlton.

“Encontrar algo que amas hacer solo te impulsa a hacerlo mejor, porque realmente te importa. No lo haces solo por el cheque; no es un trabajo de 9 a 5”, dijo Shapiro en un pódcast de la industria musical en 2021. “ Esto es parte de vivir tu vida si realmente lo amas”.

“Volar me ayuda a concentrarme y a no distraerme con toda la locura del mundo; lo que pase fuera del avión no importa en esos momentos”, dijo en una entrevista en 2020.