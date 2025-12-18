Reportan varias muertes tras estrellarse un jet ejecutivo en Carolina del Norte

Un alguacil informó que hubo personas fallecidas el jueves tras el accidente de un jet ejecutivo que intentaba aterrizar en un aeropuerto regional de Statesville, en Carolina del Norte.

“Puedo confirmar que hubo muertes”, dijo el alguacil del condado de Iredell, Grant Campbell, aunque se negó a precisar cuántas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que un Cessna C550 se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville alrededor de las 10:20 a.m. del jueves. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA investigan el incidente.

Imágenes de WSOC-TV mostraron a los primeros respondedores corriendo hacia la pista mientras las llamas ardían cerca de los restos dispersos de la aeronave.

El sitio web del aeropuerto indica que el Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para empresas Fortune 500 y varios equipos de NASCAR.