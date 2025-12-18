Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reportan varias muertes tras estrellarse un jet ejecutivo en Carolina del Norte

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que un Cessna C550 se estrelló mientras aterrizaba

18 de diciembre de 2025 - 1:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA investigan el incidente. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un alguacil informó que hubo personas fallecidas el jueves tras el accidente de un jet ejecutivo que intentaba aterrizar en un aeropuerto regional de Statesville, en Carolina del Norte.

RELACIONADAS

“Puedo confirmar que hubo muertes”, dijo el alguacil del condado de Iredell, Grant Campbell, aunque se negó a precisar cuántas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que un Cessna C550 se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville alrededor de las 10:20 a.m. del jueves. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA investigan el incidente.

Imágenes de WSOC-TV mostraron a los primeros respondedores corriendo hacia la pista mientras las llamas ardían cerca de los restos dispersos de la aeronave.

El sitio web del aeropuerto indica que el Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para empresas Fortune 500 y varios equipos de NASCAR.

Statesville se encuentra a unas 45 millas (72 kilómetros) al norte de Charlotte. Las autoridades no han informado si hubo personas heridas.

Tags
Breaking NewsCarolina del NorteEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: