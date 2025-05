Incluso más que los $2,600 millones en recortes de investigación del gobierno, la acción de la administración representa una amenaza existencial para Harvard. La escuela lo resumió en una demanda para bloquear la acción: “Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard.”

“Venir a Harvard, no estoy exagerando, lo planeé durante 15 años”, dijo Akef.

Obtuvo dos maestrías y aprendió varios idiomas antes de llegar a la universidad. También le preocupa lo que los cambios significarán para su familia, ya que su esposa está embarazada y pronto no podrá viajar.

“Esto es absolutamente desastroso. Voy a perder no solo la estabilidad, sino que también pierdo mis sueños y luego pierdo, no sé, mi hermosa vida.”

Un estudiante de derecho graduado de Asia dijo que había planeado quedarse en los Estados Unidos y encontrar trabajo, “pero ya no”. “No sé qué haré, pero mi futuro no parece estar aquí”, dijo el estudiante, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

“Mi mayor temor es si me deportarán inmediatamente” después de la graduación, dijo Kat. Habló con la condición de que solo se la identificara por su nombre de pila por temor a represalias. “No estamos seguros de nuestro estado.”

En su presentación ante el tribunal, Harvard enumeró algunos de sus alumnos más notables que se matricularon como estudiantes extranjeros. La lista incluye a Benazir Bhutto, la ex primera ministra de Pakistán; Ellen Johnson Sirleaf, la expresidenta de Liberia; la emperatriz Masako de Japón; y muchos líderes de grandes corporaciones.

Muchos de los mejores estudiantes del mundo pasan años preparándose para sus solicitudes universitarias, a veces trabajando con consultores de admisiones como Crimson Education, una empresa que lleva el nombre del color de la escuela de Harvard. Los clientes de Crimson recientemente admitidos en Harvard se sorprendieron por la acción del gobierno, dijo Jamie Beaton, un ex alumno de Harvard de Nueva Zelanda que fundó la empresa. Pero en lugar de buscar otras opciones, muchos estudiantes cambiaron rápidamente a encontrar una manera de avanzar con Harvard, dijo.

Su visa de estudiante fue aprobada esta semana. “Si Estados Unidos se convierte en un país que no me da la bienvenida, no quiero ir allí.”