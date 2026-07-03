Se intensifica el calor extremo mientras cobran impulso celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos

Washington— Las actividades para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña cobran mayor impulso este viernes en todo el país, al tiempo que las celebraciones se combinan con medidas para garantizar la seguridad, ya que gran parte del país sufre una ola de calor extremo.

El presidente Donald Trump viajará a Dakota del Sur para pronunciar un discurso y ver los fuegos artificiales en el Monte Rushmore. Y, en un giro insólito, habrá una cuenta atrás con la caída de la bola en Times Square, en Nueva York, a medianoche para dar la bienvenida a la festividad del 4 de julio con una celebración muy similar a la que suele reservarse para Nochevieja.

La actividad culminará el sábado con el acto principal, cuando los fuegos artificiales iluminen las comunidades de todo Estados Unidos, acompañados de barbacoas en los patios traseros y fiestas en la calle. Trump pronunciará otro discurso en el National Mall de Washington antes de lo que se anuncia como un espectáculo pirotécnico de una magnitud histórica.

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Sin embargo, a pesar de todas las celebraciones, también hay que tener en cuenta importantes cuestiones de seguridad, ya que una ola de calor que podría batir récords azota gran parte del Medio Oeste y la Costa Este. Las autoridades han advertido a quienes celebren estas fiestas que se mantengan hidratados y que descansen en lugares con aire acondicionado cuando sea necesario.

El calor ya ha afectado a parte del programa previsto para estas fiestas. En Washington, los organizadores del concierto “Capitol Fourth” prohibieron al público asistir al ensayo del jueves debido al calor. El concierto del viernes, un elemento imprescindible de las tradiciones del Día de la Independencia en Washington, podría acabar cancelándose. Los organizadores de las celebraciones del sábado en Washington afirmaron que iban a instalar puntos de avituallamiento de agua, además de medios de refrigeración y asistencia médica.

Desde Boston hasta Norristown (Pensilvania) y el Parque Militar Nacional de Gettysburg, se fueron modificando los planes para adaptarse al fuerte aumento de las temperaturas. Amtrak canceló algunos trenes en el noreste debido al calor excesivo, que podía afectar a las vías.

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Esta festividad se celebra en un momento singular en Estados Unidos. El aniversario ha servido para que el país reflexione sobre su historia, al tiempo que le ha recordado la polarización política actual.

Ni siquiera las propias celebraciones se han librado del todo de esa división.

Freedom 250, una organización afín a la Casa Blanca, se ha convertido en rival de America250, un grupo bipartidista fundado por el Congreso hace una década. Freedom 250 ha organizado gran parte de las actividades en Washington, incluida la Great American State Fair, que ha llamado la atención por las multitudes relativamente reducidas que ha atraído. America250 está detrás de las celebraciones de fin de año que tienen lugar en muchas ciudades, entre ellas Nueva York, y organizará un concierto en Los Ángeles el sábado.

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Aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses se sienten “orgullosos” por el 250 aniversario del país, según una encuesta realizada en abril por The Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos. Aproximadamente 3 de cada 10 afirmaron que la palabra “emocionados” describe sus sentimientos.

Antes de las fiestas, el mecánico de automóviles Joe Fuqua-Bejarano, de Topeka (Kansas), reflexionó sobre “qué es lo que nos hace tan geniales” como pueblo. En su opinión, está claro que no es la política, sino más bien la resiliencia.

“Simplemente tenemos que encontrar la unidad de alguna manera, ya sea a través de la risa o de la perseverancia, y mantener a todo el mundo tranquilo”, dijo desde el puesto de fuegos artificiales, donde está haciendo un negocio redondo como actividad complementaria.

Christina Zhou, una asistente de investigación de 25 años de Cambridge, Massachusetts, afirmó que su objetivo sería “centrarse únicamente en lo que ocurre a nivel local”.