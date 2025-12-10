Secretario de Estado ordena desistir de utilizar tipo de letra Calibri en correspondencia oficial y volver a Times New Roman

Washington— El Secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó que la correspondencia diplomática deje de usar el tipo de letra Calibri y vuelva al más tradicional Times New Roman a partir del miércoles, revirtiendo un cambio de la administración del expresidente Joe Biden a la tipografía menos formal que calificó de derrochadora, confusa e impropia de la dignidad de los documentos del gobierno de Estados Unidos.

“La tipografía determina cómo se perciben los documentos oficiales en términos de cohesión, profesionalidad y formalidad”, dijo Rubio en un cable enviado el martes a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero.

En él afirmaba que el cambio a la fuente Calibri sin gracias en 2023 era consecuencia de las políticas erróneas de diversidad, equidad e inclusión aplicadas por su predecesor, Antony Blinken. Rubio ordenó el regreso inmediato a Times New Roman, que había sido uno de los tipos de letra estándar exigidos por administraciones anteriores.

“Se prometió que el cambio mitigaría los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad”, decía el cable, que afirmaba que no había logrado ese objetivo y había costado al departamento $145,000, pero no ofrecía ninguna prueba.

Desde que se hizo cargo del Departamento de Estado en enero, Rubio ha desmantelado sistemáticamente los programas DEI en línea con las instrucciones más amplias del presidente Donald Trump a todas las agencias federales. La administración Trump dice que el objetivo es volver a estándares puramente basados en el mérito.

Fotografía de archivo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (JULIEN DE ROSA / POOL)

Rubio ha suprimido oficinas e iniciativas que se habían creado para promover y fomentar la diversidad y la inclusión, tanto en Washington como en embajadas y consulados en el extranjero, y también ha puesto fin a la financiación de ayuda exterior para proyectos de DEI en el extranjero.

“Aunque el cambio a Calibri no fue uno de los casos de DEI más ilegales, inmorales, radicales o despilfarradores del departamento, sí fue cosmético”, según el cable de Rubio obtenido por The Associated Press y publicado por primera vez por The New York Times.

“Cambiar a Calibri no consiguió nada, salvo la degradación de la correspondencia del departamento”, dijo, añadiendo que además chocaba con el tipo de letra del membrete del Departamento de Estado.