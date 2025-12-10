Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Secretario de Estado ordena desistir de utilizar tipo de letra Calibri en correspondencia oficial y volver a Times New Roman

Marco Rubio da marcha atrás en el cambio de fuente de la administración de Joe Biden

10 de diciembre de 2025 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde que se hizo cargo del Departamento de Estado en enero, Rubio ha desmantelado sistemáticamente los programas DEI en línea con las instrucciones más amplias del presidente Donald Trump a todas las agencias federales. (J. Scott Applewhite)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— El Secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó que la correspondencia diplomática deje de usar el tipo de letra Calibri y vuelva al más tradicional Times New Roman a partir del miércoles, revirtiendo un cambio de la administración del expresidente Joe Biden a la tipografía menos formal que calificó de derrochadora, confusa e impropia de la dignidad de los documentos del gobierno de Estados Unidos.

RELACIONADAS

“La tipografía determina cómo se perciben los documentos oficiales en términos de cohesión, profesionalidad y formalidad”, dijo Rubio en un cable enviado el martes a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero.

En él afirmaba que el cambio a la fuente Calibri sin gracias en 2023 era consecuencia de las políticas erróneas de diversidad, equidad e inclusión aplicadas por su predecesor, Antony Blinken. Rubio ordenó el regreso inmediato a Times New Roman, que había sido uno de los tipos de letra estándar exigidos por administraciones anteriores.

“Se prometió que el cambio mitigaría los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad”, decía el cable, que afirmaba que no había logrado ese objetivo y había costado al departamento $145,000, pero no ofrecía ninguna prueba.

Desde que se hizo cargo del Departamento de Estado en enero, Rubio ha desmantelado sistemáticamente los programas DEI en línea con las instrucciones más amplias del presidente Donald Trump a todas las agencias federales. La administración Trump dice que el objetivo es volver a estándares puramente basados en el mérito.

Fotografía de archivo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Fotografía de archivo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (JULIEN DE ROSA / POOL)

Rubio ha suprimido oficinas e iniciativas que se habían creado para promover y fomentar la diversidad y la inclusión, tanto en Washington como en embajadas y consulados en el extranjero, y también ha puesto fin a la financiación de ayuda exterior para proyectos de DEI en el extranjero.

“Aunque el cambio a Calibri no fue uno de los casos de DEI más ilegales, inmorales, radicales o despilfarradores del departamento, sí fue cosmético”, según el cable de Rubio obtenido por The Associated Press y publicado por primera vez por The New York Times.

“Cambiar a Calibri no consiguió nada, salvo la degradación de la correspondencia del departamento”, dijo, añadiendo que además chocaba con el tipo de letra del membrete del Departamento de Estado.

Según otra nota enviada a los empleados del departamento, la vuelta a Times New Roman entra en vigor el miércoles y todas las plantillas de documentos oficiales deben actualizarse para eliminar el tipo de letra Calibri.

Tags
Breaking NewsMarco RubioDepartamento de Estado de Estados UnidosJoe Biden
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: