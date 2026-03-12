Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Senado federal aprueba ley bipartidista para crear viviendas asequibles

El proyecto de ley reduciría la normativa, regularía a los inversores corporativos y ampliaría el uso del dinero destinado para crearlas

12 de marzo de 2026 - 1:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El proyecto de ley, aprobado por 89 votos a favor y 10 en contra, reduciría la normativa, regularía a los inversores corporativos y ampliaría el uso del dinero destinado a vivienda para construir viviendas asequibles y de alquiler. (Mariam Zuhaib)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves un amplio proyecto de ley para hacer que la vivienda sea más accesible y asequible, un raro esfuerzo bipartidista en el Congreso para hacer frente a un creciente problema nacional.

RELACIONADAS

El proyecto de ley, aprobado por 89 votos a favor y 10 en contra, reduciría la normativa, regularía a los inversores corporativos y ampliaría el uso del dinero destinado a vivienda para construir viviendas asequibles y de alquiler. Ahora volverá a la Cámara de Representantes, que aprobó un proyecto similar a principios de año.

“Tenemos escasez de viviendas en todo Estados Unidos”, dijo la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, que trabajó con los republicanos para lograr un apoyo abrumador de ambos partidos a la legislación. “Necesitamos más viviendas de todo tipo. Más viviendas para los que compran casa por primera vez, más viviendas para los que alquilan, más viviendas para las personas mayores, más viviendas para las personas con discapacidad, más viviendas rurales, más viviendas urbanas, más, más y más.”

La legislación, dijo, “ayudará a bajar los precios”.

El presidente del Comité Bancario del Senado, el republicano Tim Scott, encabezó la iniciativa junto con Warren. Dijo antes de la votación que el Senado podría “hacer lo que tanta gente no ha hecho en este órgano legislativo durante las últimas décadas, y es aprobar una legislación consecuente que facilite convertirse en propietario de una vivienda.”

Bloqueos para la legislación

A pesar de la abrumadora votación bipartidista en el Senado, no está claro si la Cámara volverá a aprobar la legislación - o si el presidente Donald Trump la firmará.

Trump ha respaldado firmemente el proyecto de ley a través de las negociaciones bipartidistas, pero también ha frenado su impulso con una declaración el pasado fin de semana de que no firmará ninguna nueva medida a menos que el Congreso apruebe una legislación que obligue a los votantes a mostrar una prueba de ciudadanía y ponga fin a la mayor parte del voto por correo. Se espera que el Senado comience a estudiar esa ley la próxima semana, pero es poco probable que se apruebe, ya que todos los demócratas se oponen a ella.

El proyecto de vivienda multifamiliar Padial 50, de Habitat for Humanity, está ubicado a la altura del #50 de la calle Padial, en Caguas.Stephanie Lozada García, madre de dos hijos, de 12 y 2 años, fue una de las que recibió las llaves para un nuevo hogar. La inversión ascendió a $1.95 millones y generó unos 30 empleos en la industria de la construcción.
1 / 12 | Así son las viviendas asequibles que siete familias estrenaron en pleno casco urbano de Caguas. El proyecto de vivienda multifamiliar Padial 50, de Habitat for Humanity, está ubicado a la altura del #50 de la calle Padial, en Caguas. - Xavier Araújo

Al mismo tiempo, los líderes de la Cámara de Representantes han indicado que es poco probable que acepten la versión del Senado de la ley de vivienda y han sugerido que podrían iniciar un proceso formal de conferencia para negociar un acuerdo final entre las cámaras, un proceso que podría llevar meses.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo antes de la aprobación del proyecto de ley el jueves que las negociaciones de conferencia son una posibilidad, “pero obviamente la forma más rápida de hacerlo sería recoger el proyecto del Senado y aprobarlo”.

Si la Casa Blanca quiere que eso ocurra, dijo, “probablemente tendrán que presentar ese argumento a los líderes de la Cámara”.

Hacer la vivienda más asequible

El proyecto de ley daría a los gobiernos locales más poder en materia de vivienda, permitiría a los bancos invertir más en viviendas asequibles y eliminaría los límites al número de unidades de una urbanización pública que pueden recibir financiación privada a través de los fondos de la Sección 8 que ayudan a rehabilitar las propiedades.

“Hay muchas disposiciones en este proyecto de ley que dejan de tratar a Estados Unidos como un único mercado inmobiliario y empiezan a dar a los líderes locales las herramientas que necesitan para arreglar su particular rompecabezas regional”, dijo Peter Carroll, de Cotality, una empresa que rastrea datos sobre vivienda.

El proyecto de ley pretende facilitar la construcción de viviendas simplificando algunas normativas que exigen revisiones e inspecciones medioambientales. También elimina el límite de una subvención para camas en albergues de emergencia y actividades de ayuda a los sin techo.

Dado que muchos promotores de vivienda asequible apuestan por casas prefabricadas y modulares que puedan transportarse a zonas necesitadas de vivienda, la legislación también suprime el requisito de que tengan que construirse sobre un chasis permanente, lo que facilita su construcción y diseño.

Los grupos políticos y de defensa de la vivienda dicen que les gustaría que el proyecto de ley fuera más allá, invirtiendo dinero en la construcción de más viviendas y ayudando a los inquilinos.

“Esta legislación es producto esencialmente de senadores y miembros de la Cámara de Representantes que querían presentar algo que pudiera aprobarse con los votos tanto demócratas como republicanos, lo que significa que es intrínsecamente menos ambiciosa”, dijo Yonah Freemark, investigadora del Urban Institute.

Inversores corporativos

Una de las disposiciones más controvertidas del proyecto de ley prohibiría a los inversores institucionales comprar viviendas unifamiliares, una de las principales prioridades de Trump.

El proyecto de ley define a tales inversores como cualquiera que posea directa o indirectamente 350 o más viviendas unifamiliares. Los inversores de cualquier tamaño no estarían obligados a vender las viviendas unifamiliares compradas antes de la fecha en que el proyecto se convierta en ley.

Se les seguiría permitiendo comprar o construir viviendas unifamiliares si las alquilan, pero se les exigiría venderlas a un comprador individual al cabo de siete años y ofrecer a ese comprador “concesiones de precio” y dar a los inquilinos un periodo de “primera vista” de 30 días cuando llegue el momento de vender la vivienda.

Un grupo de vecinos y vecinas del sector de la calle Loíza, en Santurce, oficializó la creación del Fideicomiso de la Calle Loíza.En los pasados años, la comunidad ha sido trastocada por cambios drásticos de población, comercios y servicios. El Fideicomiso aspira a conseguir fondos suficientes para adquirir propiedades en el sector que puedan dedicarse a viviendas a largo plazo a precios accesibles.
1 / 10 | Nace el Fideicomiso de la Calle Loíza por la vivienda asequible. Un grupo de vecinos y vecinas del sector de la calle Loíza, en Santurce, oficializó la creación del Fideicomiso de la Calle Loíza. - Carlos Rivera Giusti

Necesidad de reforma

El mercado de la vivienda de Estados Unidos lleva de capa caída desde 2022, cuando los tipos hipotecarios empezaron a subir desde mínimos de la era de la pandemia.

Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos se han situado cerca de los $4 millones anuales desde 2023, muy por debajo de los $5.2 millones anuales que han sido históricamente la norma. El año pasado se ralentizaron hasta alcanzar el nivel más bajo de los últimos 30 años y en lo que va de año se han mantenido lentas, disminuyendo en enero y febrero en comparación con el año anterior.

La fuerte subida de los precios de la vivienda, especialmente en los primeros años de esta década, y la escasez crónica de viviendas en el país, agravada por años de construcción por debajo de la media, han dejado fuera del mercado a muchos aspirantes a propietarios.

Mientras tanto, aunque el alquiler mensual medio en Estados Unidos lleva más de dos años bajando, en enero seguía siendo un 15.2% más alto que a principios de 2020, según datos de Realtor.com.

Las tendencias han aumentado la presión sobre los legisladores este año, con las elecciones de mitad de mandato a la vista en noviembre, para que demuestren que están trabajando en formas de hacer más asequibles los costes de la propiedad y el alquiler de viviendas.

Tags
Breaking NewsHogaresCámara de Representantes de Estados UnidosSenado de Estados UnidosProyecto de LeyElizabeth Warren
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: