Servicio Postal suspende pagos a las pensiones de sus trabajadores por falta de liquidez

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, en inglés) comunicó el jueves a los responsables del presupuesto federal que suspenderá temporalmente sus contribuciones patronales a las anualidades del Sistema de Jubilación de Empleados Federales, lo que le permitirá seguir pagando nóminas y proveedores y repartiendo el correo.

La medida adoptada por la Junta de Gobernadores del Servicio Postal tiene por objeto preservar el efectivo y la liquidez debido a la “grave crisis financiera en curso” del Servicio Postal, dijo el Director Financiero del Servicio Postal, Luke Grossmann, en un mensaje interno a los empleados del USPS. Los funcionarios han advertido que el USPS está en camino de quedarse sin dinero en efectivo alrededor de febrero de 2027.

A pesar de la suspensión de las cotizaciones empresariales, efectiva a partir del viernes, los jubilados actuales y futuros no se verán afectados de inmediato, dijo Grossman.

“El riesgo para el Servicio Postal y el público estadounidense de una liquidez insuficiente para las operaciones postales supera con creces cualquier riesgo a largo plazo para los fondos de pensiones de no hacer los pagos actualmente adeudados”, dijo en el comunicado. USPS aplazó los pagos en 2011 durante otra crisis financiera.

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El Servicio Postal dijo que seguirá transmitiendo las contribuciones de jubilación de los empleados a la Oficina Federal de Gestión de Personal, junto con las contribuciones al Plan de Ahorro Thrift, incluidos los fondos automáticos y de contrapartida del empleador, y también mantendrá sus contribuciones del empleador a la Seguridad Social.

Brian Renfroe, presidente de la Asociación Nacional de Carteros, dijo que la suspensión temporal de los pagos de anualidades “no es lo ideal”, pero no afecta inmediatamente a sus miembros, que, según él, comprenden los retos financieros del Servicio Postal.

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“Ante un menú de opciones, ninguna de las cuales es globalmente positiva, preferirían sin duda que el Servicio Postal hiciera un movimiento como éste frente a algo que les repercuta inmediatamente o que repercuta inmediatamente de forma negativa en el servicio que prestamos al pueblo estadounidense.”

El 99% de los empleados de carrera de USPS están cubiertos por el Sistema de Jubilación de Empleados Federales.

El mes pasado, el Director General de Correos, David Steiner, declaró a The Associated Press y posteriormente a una comisión del Congreso que el servicio, de 250 años de antigüedad, necesita que se levante un límite de endeudamiento que existe desde hace décadas para que la agencia independiente pueda disponer de más efectivo.

“Eso nos dará tiempo para hacer las correcciones necesarias y podremos seguir navegando”, declaró a AP. Steiner también ha pedido otros cambios, como que se autorice al Servicio Postal a subir los precios del franqueo lo suficiente para cubrir las pérdidas.

Keep Us Posted, un grupo de defensa que representa a consumidores, catálogos, editores de tarjetas de felicitación y otros, ha instado al Congreso a garantizar que cualquier aumento de tarifas se limite a una vez al año. El grupo también quiere garantizar que se mantenga el servicio de correo de seis días a la semana y que los reguladores del USPS tengan un mayor control sobre cualquier cambio en el servicio.

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