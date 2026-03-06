Servicio Postal prevé quedarse sin liquidez en un año sin la ayuda del Congreso

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, en inglés) se quedará sin efectivo en un año, a menos que el Congreso levante un límite de décadas de antigüedad y permita a la agencia pedir más dinero prestado, advirtió el nuevo director general de correos en una entrevista.

Si no lo hace, el Servicio Postal podría no ser capaz de pagar a sus empleados o proveedores en febrero de 2027, con consecuencias potencialmente nefastas para la entrega de correo, dijo el Director General de Correos, David Steiner, a The Associated Press.

“¿Cuánto tiempo van a trabajar los empleados y a presentarse los proveedores si no les pagamos?”, dijo Steiner en una entrevista el miércoles.

El Director General de Correos tiene previsto declarar ante el Congreso a finales de este mes sobre los problemas financieros del Servicio Postal y la necesidad de modificar normas y reglamentos que considera onerosos. Destacó el límite de $15,000 millones a los préstamos, vigente desde 1990.

El USPS es una agencia independiente que se financia principalmente con los ingresos del franqueo y los servicios que presta. Steiner afirma que tiene todas las cargas de una agencia gubernamental, como tener que repartir el correo seis días a la semana a todas las direcciones, pero ninguna de las ventajas, como una asignación anual del presupuesto federal.

“Tenemos que mantener una conversación con el público estadounidense”, dijo Steiner. “Si quieren que hagamos entregas en todas partes, todos los días, lo haremos. Eso no es un problema. Pero, ¿quién va a pagarlo?”

Un cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos entrega correo en un complejo de apartamentos en Pittsburgh. (Gene J. Puskar)

Steiner, antiguo director general de la mayor empresa de gestión de residuos del país y antiguo miembro del consejo de administración de FedEx, se hizo cargo del USPS el pasado mes de julio. Dijo que elevar el límite de endeudamiento es lo más fácil que los legisladores pueden hacer inmediatamente para ayudar a la agencia.

“Eso nos dará tiempo para hacer los arreglos necesarios y podremos seguir navegando”, dijo.

Ha pedido que se amplíe la base de ingresos del servicio, incluida la extensión de su servicio de entrega de última milla a más entidades. La entrega de última milla se refiere al paso final de llevar un paquete desde un centro de distribución local hasta la puerta del cliente, la parte más laboriosa del proceso de entrega.

Las pérdidas netas de USPS para el año fiscal 2025 ascendieron a $9,000 millones, a pesar de que los ingresos totales de explotación aumentaron en $916 millones o un 1.2%, debido en gran parte a su servicio de envío Ground Advantage. Las pérdidas netas en el año fiscal 2024 fueron de $9,500 millones.

En última instancia, también se necesitan otros cambios, dijo Steiner, entre ellos dar al Servicio Postal autoridad para aumentar los precios del franqueo lo suficiente como para cubrir las pérdidas. Dijo que aumentar el precio de un sello de primera clase a 95 centavos, desde los 78 céntimos actuales, bastaría para “arreglar” los problemas fiscales del Servicio Postal. Hace una década, un sello de primera clase costaba 47 céntimos, aunque los funcionarios de correos señalan que sigue siendo el precio más bajo del mundo industrializado y cubre un rango de entrega diez veces mayor que en otros países.

Pero dijo que una agencia independiente creada por el Congreso para supervisar el Servicio Postal no lo permitirá.

“Si la Comisión Reguladora Postal adoptara nuestro modelo de precios, problema resuelto”, dijo, añadiendo cómo la parte de entrega de paquetes del negocio podría entonces subvencionar la parte de correo.

Steiner y otros funcionarios del USPS también han reclamado reformas de sus obligaciones en materia de pensiones y prestaciones sanitarias a los jubilados, incluida la posibilidad de invertir el dinero en algo distinto a letras del Tesoro.

En las dos últimas décadas, varios directores generales de correos han pedido reiteradamente al Congreso o a los reguladores que modifiquen las diversas normas que rigen el Servicio Postal. En 2022, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Servicio Postal, que puso fin al requisito de que la agencia financiara por adelantado sus prestaciones sanitarias a los jubilados, pero dejó intactas otras limitaciones.

Mientras tanto, el Servicio Postal ha visto caer en picado su volumen anual de unos $220,000 millones de envíos a unos $110,000 millones en la actualidad, a medida que aumenta el número de personas que pagan sus facturas y se comunican por Internet.

“Tome esos $110,000 millones y póngales un sello de 78 céntimos. Son $86,000 millones de ingresos que se evaporaron en 15 años”, dijo. “Si FedEx o UPS perdieran $86,000 millones de ingresos, no tendrían ingresos”.

Nuevo sello de Benjamin Franklin conmemora 250 años del servicio postal. (Cliff Owen)

Pero en lugar de ayudar al Servicio Postal, Steiner dijo que los reguladores y el Congreso han impuesto costosos mandatos.

“Me gusta decir que en cierto modo nos tiraron por la borda de un barco al agua fría, ¿no? Y en vez de lanzarnos un salvavidas, nos lanzan un ancla”, dijo.

El jueves no se devolvieron inmediatamente las llamadas a algunos miembros del Congreso que supervisan el Servicio Postal. También se dejó un mensaje en Keep Us Posted, un grupo de defensa creado en 2021 en respuesta a las subidas de precios y los retrasos en el servicio. El mes pasado, la organización advirtió que el USPS “se dirigía a un rescate de los contribuyentes” dados sus problemas de liquidez. El grupo instó al Congreso a aprobar una ley que limitaría las subidas de tarifas a una vez al año y las vincularía al rendimiento del servicio, entre otras medidas.