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Shaquille O’Neal se ofrece a pagar funeral de niña que murió tras una pelea en Georgia

Jada Smith tenía apenas 12 años y cursaba el sexto grado al momento de su fallecimiento

18 de marzo de 2026 - 7:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No se han hecho públicos los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte de la menor. (Kate Brumback)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

VILLA RICA, Georgia - Shaquille O’Neal se ofrece a pagar el funeral de una niña de 12 años de Georgia que murió pocos días después de desmayarse tras una pelea a la salida del colegio.

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La ex superestrella de la NBA dijo que no quiere que la familia de Jada Smith tenga que hacer frente a la carga financiera de un funeral mientras llora a la niña de sexto grado, que murió en un hospital el 8 de marzo.

“Como padre, mi corazón está con la familia de Jayda”, dijo O’Neal en un comunicado. “Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo, y si hay algo que pueda hacer para aliviar aunque sea una pequeña parte de esa carga, entonces es lo correcto”.

La oferta de O’Neal fue anunciada en un comunicado de prensa conjunto por el sheriff del condado de Douglas, donde se produjo la pelea, y el sheriff del condado de Henry, donde O’Neal posee una vivienda y ocupa un cargo como jefe de relaciones comunitarias del sheriff. Ambos condados se encuentran en los suburbios de Atlanta.

La muerte de la niña está siendo investigada por la policía de Villa Rica, a unos 50 kilómetros al oeste de Atlanta. La policía afirma que Jada se enzarzó en una pelea a puñetazos con otra niña cerca de una parada de autobús del barrio donde las habían dejado después del colegio el 5 de marzo. Murió en un hospital tres días después.

El sargento Spencer Crawford, portavoz de la policía, ha dicho que los investigadores estaban revisando el vídeo del teléfono móvil de la pelea publicado en las redes sociales en el que se ve a Jada y a otra niña acercarse la una a la otra y empezar a lanzarse puñetazos tras la salida del autobús escolar. En el vídeo se ve cómo las niñas caen al suelo antes de que intervenga un adulto. Termina cuando Jada recoge su mochila y comienza a alejarse.

Nunca llegó a casa. El sargento Spencer Crawford, portavoz de la policía, ha dicho que los equipos de emergencia fueron enviados por un informe de “un joven que estaba en paro cardíaco tendido en la calle.”

No se han hecho públicos los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsShaquille O’NealGeorgia
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