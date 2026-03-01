Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba los ataques a Irán, según encuesta

Se realizó a 1,282 adultos y se llevó a cabo durante el ataque

1 de marzo de 2026 - 4:49 PM

Updated At

Actualizado el 1 de marzo de 2026 - 4:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba los ataques que el país lanzó el sábado junto a Israel contra Irán en los que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, según una encuesta publicada este domingo por la empresa Ipsos y la agencia Reuters.

RELACIONADAS

El 27 % de los encuestados aprueba los ataques, mientras que el 43 % los desaprueba y el 29 % dijo no estar seguro. Nueve de cada diez encuestados afirmó haber escuchado algo sobre el operativo militar.

Entre los votantes registrados como republicanos, el 55 % aprueba los ataques y el 13 % los desaprueba. En el caso de los demócratas, el 7 % los aprueba y el 74 % los desaprueba.

La encuesta se realizó a 1,282 adultos, con un margen de error de tres puntos porcentuales. Se llevó a cabo durante el ataque y antes de que se conocieran las primeras bajas estadounidenses.

Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania.Un manifestante sostiene un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta en Bagdad, Irak.Manifestantes también marcharon en apoyo del cambio de régimen en Irán durante una manifestación en Richmond Hill, Ontario.
1 / 13 | Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. - Markus Schreiber

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado en los últimos meses ataques contra Irán, Venezuela y Nigeria y afronta algunas críticas dentro de sus propias bases, ya que hizo campaña prometiendo mantener a Estados Unidos alejado de guerras en el exterior.

Hasta ahora, Estados Unidos ha reportado la muerte de al menos tres militares desde el inicio, el sábado, de la operación Furia Épica, una serie de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en los que fueron asesinados el líder supremo, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.

Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Un grupo de manifestantes ondea banderas iraníes en apoyo al gobierno y en contra de los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán.
1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares.

Trump, que se encuentra en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, anunció en la madrugada del sábado el lanzamiento de la operación, cuyo objetivo es derrocar el régimen iraní, pese a que Washington y Teherán mantenían negociaciones para un nuevo pacto nuclear.

La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso, que tiene la potestad de aprobar una intervención bélica en el exterior.

Tags
Breaking NewsIránEstados UnidosIsrael
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: