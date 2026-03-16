Susie Wiles, jefa de gabinete de Donald Trump, es diagnosticada con cáncer de mama

Washington - La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, de 68 años, ha sido diagnosticada con cáncer de mama y se someterá a tratamiento “de inmediato”, anunció este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el mandatario, Wiles continuará desempeñando su labor en la Casa Blanca, donde “pasará prácticamente todo su tiempo” mientras recibe el tratamiento.

“Susie Wiles es una jefa de gabinete excepcional, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, lamentablemente, le han diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido afrontar este desafío de inmediato”, informó el presidente en su cuenta de Truth Social.

“Su fortaleza y su compromiso para seguir haciendo el trabajo que ama, y que realiza tan bien, mientras recibe tratamiento, lo dicen todo sobre ella”, explicó.

Trump describió a Wiles como una de sus asesoras “más cercanas e importantes, tenaz y profundamente comprometida con el servicio al pueblo estadounidense”.

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