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Susie Wiles, jefa de gabinete de Donald Trump, es diagnosticada con cáncer de mama

A sus 68 años, será sometida a tratamiento “de inmediato”, según el presidente de Estados Unidos

16 de marzo de 2026 - 12:39 PM

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Según Trump, Wiles continuará desempeñando su labor en la Casa Blanca, donde “pasará prácticamente todo su tiempo” mientras recibe el tratamiento. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, de 68 años, ha sido diagnosticada con cáncer de mama y se someterá a tratamiento “de inmediato”, anunció este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Según el mandatario, Wiles continuará desempeñando su labor en la Casa Blanca, donde “pasará prácticamente todo su tiempo” mientras recibe el tratamiento.

“Susie Wiles es una jefa de gabinete excepcional, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, lamentablemente, le han diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido afrontar este desafío de inmediato”, informó el presidente en su cuenta de Truth Social.

“Su fortaleza y su compromiso para seguir haciendo el trabajo que ama, y que realiza tan bien, mientras recibe tratamiento, lo dicen todo sobre ella”, explicó.

Trump describió a Wiles como una de sus asesoras “más cercanas e importantes, tenaz y profundamente comprometida con el servicio al pueblo estadounidense”.

El traslado digno, un ritual que devuelve los restos de los militares estadounidenses caídos en combate, se considera uno de los deberes más lúgubres de cualquier comandante en jefe. Dijo que los militares caídos eran héroes que "regresaban a casa de una manera diferente a la que esperaban". Trump viajó recientemente a Dover en diciembre para honrar a dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y a un intérprete civil estadounidense que murieron en una emboscada en el desierto sirio.
1 / 12 | Así transcurrió el traslado digno de los seis soldados estadounidenses caídos en Kuwait. El traslado digno, un ritual que devuelve los restos de los militares estadounidenses caídos en combate, se considera uno de los deberes más lúgubres de cualquier comandante en jefe. - Julia Demaree Nikhinson

“¡Pronto estará mejor que nunca! Melania y yo la apoyamos en todo momento y esperamos trabajar con ella en los muchos proyectos importantes y maravillosos", escribió.

Susie Wiles es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele describirla como “la mujer más poderosa del mundo”.

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Breaking NewsDonald TrumpCáncer de mama
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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