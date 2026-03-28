Suspenden vuelos en varios aeropuertos por fuerte olor a productos químicos en el centro de control de tráfico aéreo

Washington- Los aeropuertos que dan servicio a Washington, D. C., Baltimore y algunas ciudades de Virginia detuvieron brevemente todos los vuelos el viernes por la noche debido a lo que las autoridades federales dijeron que era un fuerte olor químico en el centro de vuelo que controla el tráfico en los aeropuertos.

Según un portavoz del Departamento de Transporte, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) detuvo temporalmente el tráfico en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles, el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington, el Aeropuerto de Charlottesville-Albemarle y el Aeropuerto Internacional de Richmond debido a un olor químico en el Potomac TRACON.

El TRACON es una instalación terminal de control de aproximación por radar que gestiona el tráfico aéreo de esas regiones, según el sitio web de la FAA.

La portavoz de la FAA, Kristen Alsop, dijo el viernes que los controladores estaban volviendo al trabajo y que las operaciones de vuelo deberían normalizarse pronto.

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El Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington dijo en un post en la plataforma social X que la parada en tierra de la FAA que afectaba a los vuelos desde y hacia el aeropuerto había sido levantada, pero que “se pueden esperar algunos retrasos residuales en los vuelos esta tarde”.