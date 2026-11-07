¿Tregua con los demócratas? Donald Trump considera dejar los insultos a un lado para negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que podría dejar de insultar a los demócratas para lograr acuerdos con la nueva mayoría del Congreso surgida de las elecciones legislativas del martes, según un fragmento de una entrevista con el programa ’60 Minutes’ difundido este sábado.

Durante una conversación con Ross Douthat, que CBS News emitirá íntegramente el domingo, el presidente admitió haberse burlado durante la campaña del demócrata James Talarico, senador electo por Texas, al que apodó “Talafreako” (Talarico el rarito), y haber insultado a los demócratas llamándolos “dumbrocats” (tontos).

Al ser preguntado sobre si dejaría de insultar a los demócratas durante seis meses para lograr acuerdos con ellos, Trump respondió: “Muy fácilmente”.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

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Lo de Hoy | Los demócratas arrasan en el Congreso: el mensaje para Trump Los demócratas retomarán el control del Congreso, tras una jornada electoral marcada por una fuerte reprimenda a Donald Trump. El corresponsal de El Nuevo Día en Washington, José A. Delgado, y el periodista Benjamín Torres Gotay analizan los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Además, el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, y el presidente del Partido Republicano en la isla, Ángel Cintrón, detallan los retos y oportunidades de sus respectivas colectividades de cara al 2028.

La oposición logró victorias históricas en bastiones del Partido Republicano como Texas, Iowa o Kansas.