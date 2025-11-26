Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tribunal permite al estado de Florida prohibir las redes sociales a menores de 14 años

La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito revocó, por dos votos contra uno, el bloqueo temporal de la Ley HB3

26 de noviembre de 2025 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una corte de apelaciones estadounidense permitió a Florida aplicar una ley que prohíbe a los niños menores de 14 años tener una cuenta en redes sociales (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami— Una corte de apelaciones estadounidense permitió a Florida aplicar una ley que prohíbe a los niños menores de 14 años tener una cuenta en redes sociales, mientras resuelve de fondo una demanda de la industria que afirma que la norma viola la libertad de expresión constitucional.

RELACIONADAS

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito revocó, por dos votos contra uno, el bloqueo temporal de la Ley HB3 que había ordenado un juez en junio, por lo que el Gobierno de Florida avisó que comenzará a implementar la prohibición, que exigirá a los usuarios identificarse para verificar su edad.

“HB3 es ahora la ley del estado y se aplicará. Estamos poniendo a todas las grandes compañías tecnológicas en aviso: ¡Pongan en peligro a nuestros niños y descubran qué pasará!”, expresó el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en sus redes sociales tras el fallo.

La norma, aprobada con apoyo bipartidista en 2024, bloquea el acceso a las redes sociales a los niños de 13 años o menos, y permite que los adolescentes de 14 y 15 años accedan solo con una autorización de los padres de familia o tutores legales.

En reacción, la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA, en inglés) y la coalición NetChoice demandaron a Florida en octubre de 2024 al argumentar que es incompatible con la Primera Enmienda de la Constitución, que defiende la libertad de expresión.

Los abogados de NetChoice, que la consideran una “ley de censura”, avisaron en un comunicado que persistirán con su demanda hasta que una corte resuelva de fondo que es inconstitucional.

“Una relación no debería ser así”: jóvenes analizan “trends” de vivencias entre parejas

“Una relación no debería ser así”: jóvenes analizan “trends” de vivencias entre parejas

La constante exposición a ciertas tendencias, en redes sociales, puede impactar la forma en que se ponen límites en las relaciones.

“Consideraremos todas las opciones disponibles para garantizar que la comunicación en línea de los floridanos sea segura y libre. El régimen de censura de Florida no solo viola los derechos de libre expresión de sus ciudadanos, sino que deja menos seguros a todos los usuarios”, declaró Paul Taske, codirector de litigio de NetChoice.

Con la norma, usuarios deberán demostrar su edad mediante métodos de escaneo facial o una identificación para acceder a sitios para adultos.

Además, obliga a las compañías tecnológicas a eliminar las cuentas de menores de 14 años en dichas plataformas, bajo penas de multas.

“En Florida, ponemos a nuestros niños primero y mi oficina aplicará agresivamente esta ley para garantizar que el ‘Big Tech’ (los gigantes tecnológicos) dejen de explotar y dañar a niños por negocio”, insistió Uthmeier.

Breaking NewsRedes socialesFloridaTribunal FederalMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
