NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Trump insiste en que el Gobierno federal supervise las elecciones estatales

El presidente aseguró, sin pruebas, que existen ciudades con supuestas irregularidades y “terrible corrupción” electoral

4 de febrero de 2026 - 12:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las declaraciones del presidente se producen después de que la Casa Blanca intentara suavizar los comentarios de su portavoz, quien había sugerido que el Partido Republicano debería “nacionalizar” las elecciones, una idea que provocó reacciones inmediatas de legisladores demócratas y de algunos republicanos. (Jose Luis Magana)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que el Gobierno federal debería supervisar las elecciones intermedias que actualmente organizan los estados, pese a que su secretaria de prensa intentó matizar previamente unas declaraciones en las que habló de “nacionalizar” los comicios.

Trump hizo estas afirmaciones en la Oficina Oval tras firmar un proyecto de ley, al responder preguntas de los periodistas sobre el papel del Ejecutivo federal en los procesos electorales estatales, un ámbito que la Constitución estadounidense reserva principalmente a los estados.

El mandatario aseguró que existen ciudades con supuestas irregularidades y “terrible corrupción” electoral, aunque no presentó pruebas que respalden esas acusaciones.

“Miren algunos de los lugares donde hay una terrible corrupción en las elecciones y el gobierno federal no debería permitir eso”, afirmó.

“Creo que el gobierno federal debería involucrarse”, añadió Trump, reiterando una postura que ya ha defendido en el pasado y que ha generado críticas por parte de autoridades estatales y expertos electorales, quienes señalan que una mayor intervención federal podría vulnerar la autonomía de los estados.

Las declaraciones del presidente se producen después de que la Casa Blanca intentara suavizar los comentarios de su portavoz, quien había sugerido que el Partido Republicano debería “nacionalizar” las elecciones, una idea que provocó reacciones inmediatas de legisladores demócratas y de algunos republicanos.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
