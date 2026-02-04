Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hermanos de mujer muerta a tiros por ICE en Mineápolis denuncian brutalidad de agentes

Aseguran que la muerte de Renee Good no provocó cambios en las actuaciones de los agentes federales

4 de febrero de 2026 - 8:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump promulgó el martes un paquete de financiamiento de 1.2 billones de dólares que deja al Departamento de Seguridad Nacional financiado solo por dos semanas, lo que anticipa un enfrentamiento sobre la agenda migratoria de su Administración. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los hermanos de Renee Good, mujer que falleció a tiros por un agente federal, el pasado 7 de enero, ofrecieron un emotivo testimonio en el Capitolio, donde acusaron de brutal el accionar del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis y exigieron reformas urgentes.

Luke y Brent Ganger, hermanos de Good, aseguraron que la muerte de su hermana, madre de tres hijos, no ha provocado cambios en la actuación de las agencias federales.

“Estos encuentros con agentes federales están cambiando la comunidad y muchas vidas, incluida la nuestra, para siempre”, dijo Luke Ganger durante la audiencia.

El foro, liderado por el senador demócrata Richard Blumenthal y el representante Robert García, buscó visibilizar lo que consideran abusos de las tácticas agresivas de la Administración del presidente, Donald Trump, incluyendo el tiroteo fatal contra el enfermero Alex Pretti en Minnesota, ocurrido tras la muerte de Good.

Los demócratas han bloqueado parte de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional y proponen reformas como prohibir el uso de mascarillas por parte de agentes de ICE, reforzar la capacitación, eliminar la inmunidad calificada y aumentar el control judicial sobre sus operaciones.

Otros testigos, como Marimar Martínez y Aliya Rahman, relataron experiencias similares de violencia y detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza y ICE, mientras que Martin Daniel Rascon denunció un ataque a su familia en California.

Blumenthal afirmó que los testigos representan “el rostro y la voz de miles de personas que sufren esta inhumanidad en todo el país”.

Trump promulgó el martes un paquete de financiamiento de 1.2 billones de dólares que deja al Departamento de Seguridad Nacional financiado solo por dos semanas, lo que anticipa un enfrentamiento sobre la agenda migratoria de su Administración.

