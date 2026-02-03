Las víctimas del accidente aéreo de Maine trabajaban para una empresa de viajes de lujo dirigida por un abogado de Texas

Las seis personas que murieron en un aparatoso accidente de avión en Maine estaban volando para explorar el próximo destino de viaje para clientes de lujo cuando su pequeño avión volcó en la pista durante el despegue.

Entre ellos se encontraban un aclamado chef, un sumiller y un organizador de eventos que trabajaban para Tara Arnold, de 46 años, una abogada de Houston convertida en empresaria y filántropa. La policía local confirmó el martes la muerte de Arnold y de otras tres personas. Volaban de Houston a la región francesa de Champagne, con escala en Bangor para repostar, cuando el Bombardier Challenger 600 se estrelló al paso de una tormenta de nieve y estalló en llamas.

El martes, la policía confirmó también las muertes de la sumiller Shelby Kuyawa, de 34 años, de Hawaii; y de los pilotos Jacob Hosmer, de 47 años, de Pearland (Texas), y Jorden Reidel, de 33 años, de Texas; Las víctimas identificadas anteriormente por familiares u otras personas son la organizadora de eventos Shawna Collins, de 53 años, de Houston, y el chef Nick Mastrascusa, de 43 años, de Hawaii.

Una abogada lanza una empresa de viajes con conserje

Arnold, natural de Luisiana, empezó su carrera en fusiones y adquisiciones, algunas en el sector del petróleo y el gas, y más tarde representó a clientes entre los que se contaban víctimas de accidentes en alta mar. Estaba casada y tenía dos hijos pequeños. Su marido, Kurt, había cofundado Arnold & Itkin, un bufete de lesiones personales en el que ella había trabajado.

Hacía poco que los Arnold habían puesto en marcha el servicio de conserjería Beyond para viajeros que podían ver satisfechas todas sus necesidades en propiedades de Turcas y Caicos y Telluride (Colorado) por un precio de entre 15,000 y 30,000 dólares la noche.

La pareja, junto con el cofundador de la empresa Jason Itkin y su esposa, se habían comprometido a donar 40 millones de dólares a la Universidad de Texas en 2024, y habían colocado sus nombres en lo alto del imponente marcador de fútbol americano de la escuela.

Chef, sumiller trabajó en Hawaii

Mastrascusa, chef ejecutivo en la Isla Grande de Hawaii, había supervisado restaurantes en el Four Seasons y otros complejos turísticos. Estaba casado y era padre de tres hijos.

“Era el papel que más apreciaba. Compartió con ellos todo lo que amaba: el fútbol, la naturaleza, la curiosidad y un profundo aprecio por la vida”, dice un comunicado de la familia.

“Nick amaba la vida. La abrazaba con alegría, humor, compasión y alma. Creía en la conexión, en reunir a la gente, en compartir comidas, historias, risas y simplemente en estar ahí para los demás”, dijo la familia.

Mastrascusa le dijo a su padre que se iba a Francia por su nuevo trabajo a buscar una propiedad para construir un hotel, dijo su padre, Jorge Mastrascusa, a The Associated Press.

Kuyawa, de 34 años y maestra sumiller, había crecido en Europa y Asia, lo que la llevó a la hostelería, según el sitio web de la empresa de viajes. Tras licenciarse en la Universidad Estatal de Nuevo México, trabajó en hoteles de lujo de Hawaii y Vail (Colorado) y, junto con Mastrascusa, había trabajado en un complejo de golf de Kona en los últimos años.

Estaba deseando compartir su “amor por contar historias a través de la comida y el vino” en su último trabajo, según el sitio web. Sus familiares no respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

Una creativa organizadora de eventos, una querida piloto

La iglesia Lakewood de Houston, dirigida por los ministerios de Joel Osteen, confirmó que Collins, empleado desde hacía mucho tiempo, estaba entre los asesinados.

“Todo el mundo la quería. Tenía ese tipo de personalidad”, dijo el portavoz de la iglesia Donald Iloff Jr.

Collins había planeado fiestas para el bufete de abogados y fiestas de cumpleaños infantiles para la familia Arnold en Hawaii, en Italia y en el estadio de la Universidad de Texas, según muestran sus publicaciones en las redes sociales. También esperaba la boda de su hija este año.

“Lo celebraba todo, ya fuera algo monumental o muy ordinario. Amaba profundamente, se preocupaba profundamente, aparecía plenamente y se entregaba sin dudarlo”, escribió su amiga Amie Mcdonald en una publicación en las redes sociales.

Hosmer, recordado por sus amigos por su sonrisa siempre presente y su amor por el pickleball, se unió a Arnold & Itkin en mayo como capitán de su tripulación de vuelo. Piloto e instructor de vuelo desde hacía mucho tiempo, había registrado una empresa llamada Platinum Skies Aviation LLC en Texas a finales de 2024, según muestran los registros en línea.

Estaba casado y tenía dos hijos, según un GoFundMe creado en nombre de la familia. Sus familiares confirmaron su muerte a The Associated Press.

“Conocer a Jake, como le llamaban cariñosamente, era conocer el amor, la amabilidad, la hospitalidad y la verdadera amistad”, decía el post de recaudación de fondos. “Tenía ese tipo de risa que te hacía reír sólo con oírla”.

Los investigadores tendrán en cuenta varios factores

El avión, un modelo 2020, había realizado viajes cortos en los días anteriores al accidente entre Houston y Austin (Texas). El aeropuerto internacional de Bangor es una de las escalas estadounidenses más cercanas para repostar los aviones privados que vuelan a Europa.

Aún no se ha determinado la causa del accidente. Los expertos afirman que la NTSB se centrará probablemente en la tormenta que se avecinaba y en las dudas sobre si el hielo acumulado en las alas impidió que el avión despegara, como ha ocurrido al menos dos veces antes con ese modelo. No obstante, la agencia tendrá en cuenta todos los factores posibles.