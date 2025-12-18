Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Trump Media se fusionará con empresa de energía nuclear tras acuerdo de más de $6,000 millones

Devin Nunes, el congresista republicano que renunció en 2021, será codirector general de la nueva empresa

18 de diciembre de 2025 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La aplicación Truth Social en una laptop, el 20 de marzo de 2024, en Nueva York. (John Minchillo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Trump Media & Technology se fusionará con una empresa de energía nuclear en un acuerdo totalmente en acciones que, según dijeron las compañías el jueves, está valorado en más de $6,000 millones.

RELACIONADAS

Devin Nunes, el congresista republicano que renunció en 2021 para convertirse en director general de Trump Media, será codirector general de la nueva empresa junto con el CEO de TAE Technologies, Michl Binderbauer.

Las acciones de Trump Media & Technology, la empresa matriz de la red social Truth Social del presidente Donald Trump, han caído un 70% este año, pero subieron 20% antes de la campana de apertura el jueves.

TAE es una empresa privada y la fusión con Trump Media crearía una de las primeras empresas de fusión nuclear que cotizan en bolsa.

“Estamos dando un gran paso hacia una tecnología revolucionaria que consolidará la dominancia energética global de Estados Unidos por generaciones”, dijo Nunes en un comunicado preparado.

TAE se centra en la fusión nuclear, una tecnología que combina dos núcleos atómicos ligeros para formar uno más pesado. Libera una enorme cantidad de energía, un proceso que ocurre en el sol y otras estrellas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas.

Los accionistas de TAE y Trump Media poseerán aproximadamente el 50% de la empresa combinada.

Las empresas dicen que la transacción valora cada acción común de TAE en $53,89 por acción.

Al cierre, Trump Media & Technology Group será la empresa matriz de Truth Social y TAE, junto con sus subsidiarias TAE Power Solutions y TAE Life Sciences.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosEconomía de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: