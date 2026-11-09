Trump pone en duda la legitimidad de las elecciones del 3 de noviembre

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes la limpieza de los comicios legislativos que el pasado 3 de noviembre asestaron un duro golpe a su partido y concedieron el control de las dos Cámaras del Congreso a la oposición demócrata.

“¿Alguien cree realmente que estas ‘elecciones’ fueron honestas? ¿Cómo pudieron estar tan equivocadas las encuestas?”, escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social, en lo que supone la primera vez que el mandatario pone en duda la limpieza de los comicios.

“Algunas ‘oleadas’ de votos anticipados fueron tan masivas que resultaba imposible ganar, sin importar cuánta gente acudiera a votar”, añade el mensaje del republicano, que concluye diciendo que “¡Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!”.

Trump, que sigue sin reconocer su derrota en las presidenciales de 2020 ante Joe Biden, ha insistido en cuestionar la fiabilidad del sistema de voto por correo, sembrando dudas sobre la limpieza de los procesos electorales en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En el mensaje, el magnate inmobiliario parece querer poner también en duda la fiabilidad de los sistemas informáticos utilizados por los estados en la votaciones, insinuando que su funcionamiento pesa más en el resultado que la propia voluntad de los votantes.

Hasta ahora, Trump no había cuestionado los resultados de las elecciones celebradas el pasado martes e incluso había reconocido que la guerra que inició contra Irán y sus políticas migratorias habrían inclinado a sus votantes a votar contra el partido republicano.

El presidente también había manifestado su disposición a trabajar con los demócratas en el Congreso a partir de enero, cuando arranca la nueva legislatura.

Por otra parte, el republicano anunció el viernes que sustituiría a su jefa de Gabinete, Susie Wiles, por el hasta ahora subjefe de Gabinete para políticas, Stephen Miller, considerado el principal arquitecto de la draconiana política migratoria de su Administración.