Trump sostiene que Estados Unidos adquirirá diésel de Rusia para aliviar los precios antes de las elecciones

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que ha alcanzado un acuerdo para adquirir diésel de Rusia, un giro sorprendente tras años de presión de Washington sobre Moscú por la guerra contra Ucrania y un intento de abordar los altos precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Trump manifestó en redes sociales el viernes que cerró el acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin en una llamada telefónica en la que se esperaba que discutieran un presunto caso de peste neumónica en Rusia. En cambio, el mandatario estadounidense anunció que el Kremlin suministrará de inmediato más de 300,000 toneladas de diésel, seguidas de otras 500,000 toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas “inmediatamente después”. Moscú entregará otras 3 millones de toneladas “en un corto período” tras eso, escribió.

Trump hizo el anuncio después de que el mes pasado firmara una amplia ley de sanciones contra Rusia con la que pretendía endurecer las medidas contra la economía energética rusa y otras áreas que ayudan a financiar la guerra contra Ucrania.

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El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el anuncio como “una decisión débil de socios fuertes”, según un comunicado difundido por la embajada de Ucrania en Washington.

Trump anunció el acuerdo mientras su enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner se reunían con funcionarios ucranianos para discutir una propuesta para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Creo que nuestro equipo simplemente está siendo utilizado como una cortina de humo. Y eso ciertamente no es justo. Ciertamente no es como deberían tratarse los socios”, dijo Zelensky.

La decisión de Trump arroja dudas sobre la probabilidad de que la Casa Blanca imponga sanciones a Rusia este mes. Una ley bipartidista aprobada por el Congreso le ordenaba al gobierno tomar medidas contra los principales importadores de petróleo y gas rusos.

En su anuncio, Trump no se refirió a las sanciones ni a la guerra contra Ucrania, pero declaró: “Reducir los precios para los estadounidenses —especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros— es mi mayor prioridad”.

Washington y Moscú ofrecen pocos detalles sobre el acuerdo

La Casa Blanca no respondió de momento a preguntas sobre quién pagaría por el diésel de Rusia ni cuándo estaría disponible el combustible suministrado en virtud del acuerdo. Tampoco aclaró si los suministros posteriores de diésel ruso previstos para el próximo mes se entregarían antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre.

Los precios de la gasolina a nivel mundial se han disparado luego de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán trastocó el sector energético. Aunque los precios de los futuros del diésel bajaron con la noticia del viernes, el promedio nacional del precio de un galón de diésel en Estados Unidos fue de $6.23, según la asociación automovilística AAA, después de alcanzar un récord de $6.52 el 22 de septiembre.

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Un comunicado de Putin, difundido por el Kremlin el viernes, indicaba que, durante su llamada, él y Trump dedicaron “una atención significativa a la posibilidad de resolver la crisis ucraniana” y también discutieron “la situación en torno a Irán y diversos aspectos de las relaciones bilaterales”.

Rusia “confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados estadounidense y global”, manifestó Putin. “Estoy seguro de que esto tendrá un impacto positivo en toda la economía mundial”.

Los dos líderes acordaron continuar los contactos, añadió Putin en el comunicado.

El acuerdo de Trump y Putin provoca una reacción inmediata

Zelensky, en una extensa publicación en internet en reacción al acuerdo, dijo que Rusia pagaría “con más terror y perfidia”. Lo presentó como una inversión en la guerra, que permite que se prolongue.

“Juega a favor de Rusia, permitiéndole matar más, librar la guerra por más tiempo, tener aún menos respeto por Estados Unidos, e infligir pérdidas y daños aún mayores al mundo”, aseveró.

El representante Don Beyer, el principal demócrata la Comisión Económica Conjunta, calificó el anuncio de Trump de “exasperante”.

“Esto es lo que advertimos a cualquiera que quisiera escuchar: Trump no es ni lo más mínimo confiable cuando se trata de Rusia”, afirmó Beyer en un comunicado en X. “Darle poderes arancelarios ampliados con la esperanza de que los usaría para ayudar a Ucrania fue un error. Ahora está levantando sanciones sobre los combustibles fósiles rusos”.

La ley que Trump promulgó el mes pasado contempla sanciones contra funcionarios, bancos y una flota de buques petroleros rusos, y prohíbe toda nueva inversión estadounidense en Rusia y la gestión de deuda soberana.

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Además le ordena a Trump imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural rusos, con una excepción para los países que importen menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y hayan tomado medidas significativas para reducir esas importaciones.

Washington no ha importado petróleo ni gas rusos desde 2022, cuando el gobierno del presidente Joe Biden los prohibió debido a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Departamento del Tesoro aliviará sanciones al diésel por seis meses

Poco después de que Trump hiciera el anuncio, el Departamento del Tesoro indicó que emitiría de inmediato una licencia temporal que permitirá que el diésel ruso se suministre al mercado global.

Esta es la más reciente de varias licencias que el Tesoro ha emitido respecto al combustible ruso desde el inicio de la guerra de Estados Unidos en Irán a principios de este año. Pero es la primera licencia de este tipo para aliviar las sanciones al diésel por un periodo que dura más que el estándar de 30 días desde el inicio de la guerra en Ucrania.

La nueva licencia general significa que las sanciones de Estados Unidos no se aplicarán hasta abril de 2027 a los embarques de diésel ruso que hayan sido cargados en petroleros a partir del viernes. El departamento extendió un alivio similar de sanciones en marzo y abril.

Las extensiones siguen subrayando cómo las consecuencias de la guerra en Irán han impulsado la capacidad de Moscú para beneficiarse de sus exportaciones de energía, que habían sido restringidas por Estados Unidos y otros países desde la invasión de Ucrania.

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Rusia, que alguna vez fue un importante exportador de diésel, ha prohibido las exportaciones desde julio, ya que ha tenido dificultades para satisfacer la demanda dentro del país debido a los repetidos ataques de Ucrania contra refinerías de petróleo rusas. La Agencia Internacional de Energía dice que la producción rusa de diésel ha caído alrededor de un 30%.