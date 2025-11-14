Un hombre de Carolina del Sur será ejecutado por un pelotón de fusilamiento

Columbia - Está previsto que un hombre de Carolina del Sur sea ejecutado el viernes por un pelotón de fusilamiento, la tercera persona que muere por ese método en el estado este año.

Tres funcionarios de prisiones, todos ellos con munición real, se han ofrecido voluntarios para llevar a cabo la ejecución de Stephen Bryant, de 44 años, que mató a tres personas en cinco días en una zona rural del estado en 2004.

Bryant no tiene recursos pendientes antes de la ejecución programada para las 6:00 p.m. en el corredor de la muerte de la Institución Correccional Broad River de Columbia.

Puede pedir clemencia al gobernador y esa decisión no se anunciará hasta minutos antes de que comience la ejecución. Pero ningún gobernador de Carolina del Sur ha ofrecido clemencia desde que se reanudó la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.

PUBLICIDAD

Escuadrón de fusilamiento frente a drogas de inyección letal

El fusilamiento tiene una larga y violenta historia en todo el mundo. La muerte a balazos se ha utilizado para castigar motines y deserciones en los ejércitos, como justicia fronteriza en el Viejo Oeste estadounidense y como herramienta de terror y represión política en la antigua Unión Soviética y la Alemania nazi.

Algunos legisladores afirman que es la forma más rápida y humana de ejecutar a una persona.

Esto se debe a una serie de ejecuciones fallidas por otros métodos, incluida la inyección letal. Carolina del Sur y otros estados han tenido problemas para mantener un suministro adecuado de inyecciones letales.

En parte debido a ello, Carolina del Sur suspendió las ejecuciones durante 13 años. El estado las reanudó en septiembre de 2024, tras lo cual cuatro hombres han sido ejecutados por inyección letal y dos por fusilamiento. El estado es uno de los varios en los que la silla eléctrica sigue siendo legal.

Las otras tres ejecuciones recientes por pelotón de fusilamiento en Estados Unidos se han producido en Utah, donde no se ha llevado a cabo ninguna desde 2010. El método también sigue siendo legal en Idaho y un método de respaldo si otros no están disponibles en Oklahoma y Mississippi.

Los asesinatos de 2004

Bryant admitió haber matado a Willard “TJ” Tietjen en octubre de 2004 después de pasar por su casa aislada en el condado rural de Sumter y decir que tenía problemas con el coche.

Tietjen recibió varios disparos. Bryant contestó entonces al teléfono de Tietjen después de que sonara varias veces diciendo a su mujer y a su hija que él era el merodeador y que las había matado, dijeron los fiscales.

PUBLICIDAD

Bryant también mató a dos hombres, uno antes y otro después que Tietjen. Los llevó en coche y, cuando se bajaron a orinar a un lado de la carretera, les disparó por la espalda, según las autoridades.

Durante la búsqueda, los agentes detuvieron a casi todas las personas que circulaban por los caminos de tierra de la zona, al este de Columbia, y les dijeron que desconfiaran de cualquiera que no conocieran y les pidiera ayuda.

Los abogados de Bryant dijeron que en los meses anteriores al asesinato había tenido problemas, suplicando a un agente de libertad condicional y a su tía que le consiguieran ayuda porque no podía dejar de pensar en los abusos sexuales que sufrió de niño a manos de un grupo de parientes. Dijeron que intentó sobrellevarlo consumiendo metanfetamina y fumando porros que rociaba con insecticida.

Bryant será el 43º hombre ejecutado por orden judicial en lo que va de año en EE.UU. Está previsto que al menos otros 14 sean ejecutados en lo que queda de 2025 y el próximo año.

Bryant será también la 50ª persona ejecutada en Carolina del Sur desde que el estado reanudó la pena de muerte hace 40 años.

¿Qué ocurre durante un fusilamiento?

A las 6:00 p.m. del viernes, se abrirá el telón de la cámara de la muerte en una prisión de Columbia con menos de una docena de testigos sentados tras un cristal blindado.

Bryant será atado a una silla. Un médico le colocará un cuadrado blanco con una diana roja sobre el corazón. El abogado de Bryant podrá leer su declaración final, si la tiene. A continuación, un empleado de la prisión colocará una capucha sobre la cabeza de Bryant, atravesará la pequeña sala y abrirá una persiana negra donde espera el pelotón de fusilamiento.

PUBLICIDAD

Sin aviso acústico ni visual a los testigos, los tiradores dispararán rifles de gran potencia a 4.6 metros de distancia.

En uno o dos minutos saldrá un médico, lo examinará y lo declarará muerto.

Los abogados del último hombre ejecutado por un pelotón de fusilamiento dijeron que los tiradores casi no dieron en el corazón de Mikal Mahdi. Sugirieron que, al acertar apenas en el fondo del corazón, Mahdi sufrió un dolor agonizante durante tres o cuatro veces más tiempo del que, según los expertos, habría sufrido si le hubieran dado directamente en el corazón.

---